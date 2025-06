‘Marisa Maiô’: programa de TV criado por IA viraliza na web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um programa de TV chamado “Marisa Maiô” se tornou a nova sensação das redes sociais. Mas ele não é exibido em uma emissora tradicional. Na verdade, nada nele é tradicional: trata-se de um vídeo humorístico feito por inteligência artificial que satiriza os programas de auditório da TV aberta.

No vídeo, a “apresentadora” é uma mulher gorda que usa um maiô preto e comanda quadros absurdos, como receber três mães no palco para que uma delas entregue o bebê para adoção. Além dela, há uma repórter que está nas ruas e até faz uma idosa levantar de um banco para que ela se sentasse.

O vídeo une diálogos hilários, entrevistas fictícias com especialistas inúteis e uma estética que lembra os programas de TV tradicionais, podendo fazer com que muita gente acredite que a atração absurda realmente exista. “Mano, a inteligência artificial criou um programa absurdamente divertido e engraçado! Vai tirar o emprego de muita gente na TV se decidirem colocar isso no ar”, escreveu um perfil.

De acordo com o criador do programa, Raony Phillips, conhecido pelo projeto “Girls in the house” – humorístico que se passa no universo “The Sims”, o programa foi todo criado usando a tecnologia Veo 2, da Google.

A tecnologia avançada da Inteligência Artificial foi usada recentemente para criar uma representação do rosto de Jesus Cristo, usando o Santo Sudário. reprodução / midjourney Segundo a crença cristã, o Santo Sudário seria uma espécie de manto que teria envolvido o corpo de Cristo após sua crucificação. reprodução Os pesquisadores afirmam que essa técnica revelou a imagem mais clara já vista do tecido, e dá uma ideia de como Jesus de Nazaré poderia ter parecido. wikimedia commons Reinhard Dietrich Há 90 anos, foi realizada a primeira exposição pública do Santo Sudário em quatrocentos anos pela Igreja Católica. domínio público Esse objeto misterioso, que costuma gerar debates, é considerado pelos cristãos como uma representação do rosto real de Jesus Cristo. Christoph Schmid Unsplash Acredita-se que o sudário tenha envolvido o corpo de Jesus após sua crucificação no Gólgota, região próxima de Jerusalém. wikimedia commons Footballkickit A imagem foi gerada a partir da ferramenta conhecida como Midjourney, pelo jornal britânico “Daily Star”, com o intuito de celebrar a data. domínio público A plataforma, que cria imagens com base em características já existentes, mostra como Jesus se pareceria em relação à forma original do tecido. Entenda mais sobre o Santo Sudário! Ilo por Pixabay Também conhecido como o Sudário de Turim, o Santo Sudário é um lençol de linho tecido em padrão de espinha de peixe, com 4,41 metros de comprimento e 1,13 metro de altura wikimedia commons Itto Ogami Ele é famoso por apresentar uma imagem que, segundo a crença de alguns, seria um reflexo do corpo de Jesus após a ressurreição. wikimedia commons Infinitispazi Estima-se que o sudário tenha 4,41 metros de comprimento e 1,13 metro de altura. wikimedia commons Marc Tanzi Para os fiéis, o Santo Sudário tem marcas de sangue e manchas que correspondem aos ferimentos descritos na história da crucificação de Jesus. Matt Marzorati Unsplash Mas Sudário é altamente debatido e estudado por cientistas, historiadores e religiosos ao longo dos anos. wikimedia commons Mayonieva Alguns creem que seja uma relíquia sagrada autêntica, enquanto outros acreditam que seja uma falsificação medieval. Em 1973, o Sudário de Turim foi submetido à análise de uma junta de cientistas e eles afirmaram que as manchas no tecido eram gotículas de tinta ocre. domínio público Em 1988 foi feita a datação por carbono-14 e concluiu-se que o material era bem mais recente do que a época de Jesus. Três laboratórios apontaram o tecido como do século 13 ou 14. wikimedia commons Willem de Haen A Igreja Católica não costuma ter uma resposta definitiva sobre a autenticidade do Sudário, deixando a questão em aberto para a investigação científica. Manuel Rheinschmidt Unsplash O Sudário fica guardado na capela real da Catedral de San Giovanni Battista em Turim, na Itália, e é exibido ao público apenas em ocasiões especiais. wikimedia commons Ludvig14 Segundo o Evangelho de Mateus (Mateus 27:59) e o Evangelho de João (João 19:38–40), há indícios de que José de Arimateia e os apóstolos Pedro e João tiveram algum envolvimento com o Sudário. Hucklebarry por Pixabay Em 1930, o bispo francês Pierre d’Arcis disse ao Papa Clemente VII que o Sudário seria uma “artimanha inteligente”, questionando a veracidade da peça. Alicia Quan/Unsplash O primeiro registro histórico do sudário data de 1354, quando ele foi entregue a uma igreja na cidade francesa de Lirey pelo conde Geoffroi de Charnay. Paul Zoetemeijer Unsplash Em 1535, o sudário foi danificado por um incêndio, deixando marcas de queimaduras no tecido. wikimedia commons Andrea Papaccio Napoletano Até o momento, não há evidências científicas conclusivas que comprovem ou desmintam a crença de que o tecido é de fato a mortalha de Jesus. Pete Linforth por Pixabay Voltar Próximo

A tecnologia permite criar vídeos realistas e detalhados com base em prompts textuais. Ele se destaca pela alta resolução dos vídeos gerados, controle avançado por parte do usuário e capacidade de gerar movimentos naturais e precisos. O Veo 2 está disponível para uso no Google AI Studio e através da API Gemini.

“Demorou pra eu acertar, mas eu detalhei bem os detalhes da apresentadora e aspectos técnicos de um programa de auditório”, explicou em um comentário. Caindo no gosto do público, Rao prometeu um novo vídeo do programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A tecnologia ainda é nova e só permite clips individuais de oito segundos. Daria pra fazer um vídeo novo mas em formato de compilado dos ‘melhores momentos’”, disse.