Construção civil: 83% das empresas já usam IA para melhorar eficiência

A transformação digital chegou com força à construção civil. Segundo levantamento da Minsait, divulgado pelo IT Forum, 83% das empresas do setor já utilizam inteligência artificial (IA) para melhorar sua eficiência. Embora ainda seja uma das áreas menos digitalizadas da economia, o setor avança rapidamente na adoção de soluções tecnológicas, especialmente aquelas que impactam diretamente a experiência dos clientes. E é exatamente neste cenário que a mineira Construtora Sudoeste desponta como referência.

Com mais de três décadas de atuação e sede em Minas Gerais, a Sudoeste vem implementando uma série de inovações nos empreendimentos da sua linha Aldea, que oferece um conceito de moradia full service, unindo conforto, sustentabilidade e tecnologia. O destaque mais recente é o desenvolvimento de um aplicativo com inteligência artificial batizado de James, um concierge digital que visa oferecer comodidade e facilitar o cotidiano dos moradores.

James: um mordomo digital à altura da vida moderna

Inspirado na figura clássica dos mordomos dos filmes americanos - sempre prontos a atender com eficiência e discrição - o James é um assistente virtual que reconhece comandos por texto e voz. Na prática, ele permitirá que moradores reservem áreas comuns, agendem serviços, acessem comunicados, solicitem assistências e até tirem dúvidas contratuais por meio de um simples toque no celular ou mensagem pelo WhatsApp.

"Queremos trazer uma nova experiência de moradia. A proposta do James é dar mais tempo às pessoas, otimizando tarefas cotidianas e facilitando a gestão condominial. Isso significa mais tempo para convivência, lazer e bem-estar", explica Nelson Ventura, consultor do projeto.

O atendente virtual, que já está em fase de testes, será lançado oficialmente junto à entrega do primeiro empreendimento do Aldea Vale do Sereno, prevista para outubro. Segundo Ventura, uma segunda versão já está em desenvolvimento, com funcionalidades voltadas também para investidores dos projetos.

Além disso, a IA não estará sozinha: contará com um time de backoffice: profissionais que acompanharão e darão suporte ao sistema, garantindo que nenhuma demanda dos usuários fique sem resposta. "Queremos ouvir os moradores, entender suas dores e expectativas para aprimorar continuamente a experiência com o James", destaca o consultor.

Um novo patamar para a construção civil

A aposta da Sudoeste em inteligência artificial vai ao encontro da tendência global. Um estudo da Minsait revela que 60% das empresas de construção civil já utilizam IA para planejamento e gestão de projetos, enquanto 67% têm aplicado a tecnologia para melhorar a segurança nos canteiros de obras. Outros 60% a empregam na área de cibersegurança, e 40% já usam esse artifício para explorar dados e apoiar decisões estratégicas.

Apesar dos avanços, o setor ainda enfrenta desafios, como a escassez de talentos especializados. Mesmo assim, especialistas são unânimes ao afirmar que a IA será um divisor de águas. "As empresas que investirem nessa tecnologia hoje irão liderar o setor amanhã", afirma Eládio García, diretor global da Minsait no portal de notícias tecnológicas, IT Fórum.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos