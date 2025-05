Opera lança nova versão de navegador para Android; saiba o que mudou

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Opera, desenvolvedora norueguesa de navegadores, anunciou nesta semana o lançamento da versão 89 do Opera para Android, trazendo o sistema de gerenciamento de guias mais completo já disponível para smartphones. A atualização oferece novos recursos pensados para usuários que mantêm diversas abas abertas e buscam mais organização e controle na navegação.

Com base em pesquisas próprias, que mostram que mais de 15% dos usuários de Android mantêm pelo menos 15 guias abertas — e 25% dos usuários do Opera mantêm mais de 30 —, a empresa desenvolveu soluções como diferentes layouts de visualização, agrupamento inteligente de abas e ferramentas para busca, restauração e silenciamento de guias.

“Sabemos que muitos usuários são fãs de manter várias guias abertas e buscavam maneiras mais práticas de lidar com elas no dia a dia. Por isso, ouvimos atentamente esse feedback e estamos entregando hoje o sistema de gerenciamento de guias mais completo disponível em um navegador mobile”, afirma Stefan Stjernelund, Vice-Presidente de Produto do Opera para Android.

Um dos destaques da nova versão é o recurso Ilhas de Guias, que permite ao usuário agrupar abas relacionadas manualmente (arrastando uma sobre a outra) ou automaticamente, com base no contexto de navegação. Isso evita o acúmulo desorganizado de guias, proporcionando uma experiência mais fluida e eficiente.

A nova galeria de abas oferece três modos de visualização: carrossel, grade e lista. O usuário pode alternar entre eles conforme sua preferência, facilitando o gerenciamento mesmo com dezenas de abas abertas.

Pesquisa, restauração e silenciamento de abas

Outro recurso muito útil é a pesquisa de guias abertas, que ajuda a localizar rapidamente uma aba entre muitas. Basta tocar no ícone de lupa e digitar o nome da página ou termos relacionados.

Além disso, agora é possível restaurar até 100 guias fechadas recentemente com apenas alguns toques, direto da galeria de abas. Para quem se incomoda com áudios inesperados, a versão 89 também permite silenciar guias individualmente, sem afetar o som de outros aplicativos no celular.

O Opera foi pioneiro no uso de guias em navegadores, introduzindo o conceito em 1996. Desde então, segue inovando para tornar a navegação mais intuitiva e eficiente — e a nova versão para Android reforça esse compromisso.