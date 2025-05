'Doom' na Airfryer viraliza e reforça meme na Gamescom Latam 2025

"Doom" realmente roda em tudo, até em uma Airfryer. A prova disso foi a ação da Seara na Gamescom Latam 2025, onde a marca exibiu diversas Airfryers modificadas que rodavam o game em tempo real. Os aparelhos, equipados com pequenas telas e botões, permitiam que os visitantes jogassem o clássico game de 1993 diretamente nos eletrodomésticos, unindo humor, nostalgia e criatividade em um dos estandes mais comentados do evento.

A iniciativa faz referência direta ao meme “Doom roda em tudo”, que nasceu da criatividade da comunidade hacker após a liberação do código-fonte do jogo, em 1997. Desde então, entusiastas passaram a executar Doom nos dispositivos mais improváveis possíveis, de calculadoras gráficas a marcapassos. As Airfryers da Seara agora entram para essa lista com muito estilo e bom humor.

Os eletrodomésticos foram adaptados com pequenas telas e controles funcionais, permitindo que os visitantes jogassem "Doom" diretamente nos aparelhos. A ação, parte da estratégia da Seara para se conectar com o público gamer, uniu nostalgia, cultura pop e tecnologia de forma inusitada.

A reportagem do Estado de Minas esteve presente no evento a convite da SanDisk Brasil e teve a oportunidade de testar o game nas Airfryers. O jogo rodava de maneira simples, sem muita otimização de desempenho, mas o que realmente fez a experiência valer a pena foi o humor da situação. Jogar "Doom" em uma Airfryer não era sobre a qualidade gráfica ou a performance, mas sobre a diversão de ver o inesperado em ação.

Conversando com um dos expositores do estande foi revelado que as Airfryers são modificadas e não servem mais para a sua função principal de esquentar alimentos. Esses produtos, que não estão à venda, servem exclusivamente para exposição e para oferecer essa experiência curiosa aos visitantes da Seara.

As Airfryers viralizaram após o público compartilhar o momento nas redes sociais, rapidamente se espalhando pelo TikTok e Instagram. Milhares de usuários comentaram a genialidade da campanha, refenciando a fusão inusitada entre cozinha e games.

Além do apelo visual e do fator surpresa, a ação foi um exemplo inteligente de como marcas podem usar referências da cultura gamer para gerar engajamento e criar experiências memoráveis. Em meio a jogos AAA, lançamentos e estandes de grandes estúdios, foi as Airfryers da Seara arrancaram sorrisos e viraram meme, exatamente como "Doom" gostaria.



Sobre a Gamescom Latam 2025

A Gamescom Latam 2025 é a versão latino-americana do evento de games cuja edição principal é realizada anualmente na Alemanha. Acontece de 1º a 4 de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

