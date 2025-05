Sandisk destaca linha Creator Series na Gamescom Latam 2025

A SanDisk marca presença na Gamescom Latam 2025 com um estande impressionante e inovador, focado nos criadores de conteúdo. Com um visual moderno, distinto do tradicional estilo gamer, em um espaço de 120 m², a empresa aposta em uma identidade visual vibrante e interativa para apresentar a linha Creator Series, principal atração da marca nesta edição do evento em São Paulo.

A convite da empresa, a reportagem do Estado de Minas foi levada a São Paulo para conhecer de perto o estande da marca no evento, no Distrito Anhembi. Durante a visita, fomos apresentados à nova linha Creator Series e nos foi concedida uma entrevista exclusiva com João Almeida, diretor comercial da SanDisk Brasil, ao podcast Glitch Clube, detalhando os destaques do evento, os lançamentos voltados para criadores de conteúdo e gamers, além das estratégias da marca no mercado brasileiro. Confira.

Linha Creator Series

Sandisk apresenta, na Gamescom Latam 2025, a linha Creator Series, pensada especialmente para criadores de conteúdo e gamers SanDisk/Divulgação



Desenvolvida especialmente para criadores de conteúdo, a SanDisk Creator Series acompanha todas as etapas do processo criativo, desde a ideia até a entrega. Com design colorido, performance profissional e grande capacidade, os produtos da linha foram pensados para oferecer velocidade, portabilidade e durabilidade, mesmo em fluxos de trabalho intensos.

"A Creator Series é uma linha pensada especialmente para quem vive de conteúdo. Escutamos muito esse público para entender suas dores: falta de espaço, tempo de cópia, organização de arquivos. E é isso que queremos resolver com os nossos produtos", explicou João.

A linha inclui cartões SD e microSD de até 1 TB, SSDs portáteis e de mesa, e flash drives com USB-C e Lightning, todos com acesso gratuito a softwares da Adobe. São produtos de alto desempenho, que buscam elevar a qualidade do conteúdo produzido e facilitar a rotina de influenciadores, youtubers, fotógrafos, streamers e videomakers.

Os destaques da linha incluem:

Creator microSD™ e SD UHS-II com gravação 4K/5.3K;



Creator Phone Drive, com conectores Lightning e USB-C;



Creator USB-C Flash Drive, com até 1TB;



SSD Creator Pro, com velocidades de até 2000MB/s;



Creator Desk Drive, SSD de mesa com até 8TB de armazenamento.

Esses produtos estão disponíveis com exclusividade no site da Kabum! entre 1º de maio e 30 de junho.

Produtos para o público gamer

Além do foco nos criadores, a SanDisk também mira o público gamer. A empresa apresentou, na Gamescom Latam, o SanDisk Fortnite SSD Portátil Peely Edition, inspirado no personagem em forma de banana do jogo. Com design colecionável, capacidade de até 2 TB e velocidade de leitura de até 800 MB/s, o SSD ainda oferece uma picareta exclusiva para ser resgatada dentro do game.

Outros lançamentos para o público gamer incluem:

SanDisk Extreme Portable SSD compatível com PS5 e PC, com proteção IP65;



WD_BLACK SN7100 NVMe™ SSD, com velocidades de até 7.250MB/s.

Segundo João Almeida, diretor comercial da SanDisk, a aposta em franquias como Fortnite, PlayStation e Nintendo é estratégica: “Essas marcas são populares e possuem um público extremamente fiel. É uma forma de conquistar novos consumidores pela experiência.”

Posicionamento

João compartilhou bastidores da transformação da empresa, os desafios do mercado brasileiro e os planos futuros da marca. “Estamos focados em mostrar a marca SanDisk com uma nova identidade. A disrupção já é parte do nosso DNA”, declarou.

Ele destacou o crescimento do mercado de criadores e a necessidade de produtos mais robustos: “O Brasil tem mais de 100 milhões de criadores. Criamos a linha Creator Series exatamente para atender esse público, com performance, design e capacidade.” Almeida também comentou as dificuldades impostas pelo cenário econômico: “O maior desafio ainda é a instabilidade econômica e o câmbio. Trabalhamos com planejamento e parcerias sólidas para não repassar tudo ao consumidor.”

Novidades a caminho

João Almeida garantiu que a empresa terá “muitas novidades até o fim do ano”, incluindo possíveis parcerias com a Nintendo e novos produtos, como o microSD Express, único formato de armazenamento compatível com o Switch 2.

Sobre a Gamescom Latam 2025

A Gamescom Latam 2025 é a versão latino-americana do evento de games cuja edição principal é realizada anualmente na Alemanha. Acontece de 1º a 4 de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

