Das telonas para o joystick: como o cinema influencia os videogames

A relação entre videogames e cinema vai muito além das adaptações de sucesso (ou fracasso). As duas linguagens têm se inspirado mutuamente ao longo dos anos, influenciando narrativas, estilos visuais e formas de engajamento do público. De personagens icônicos a cenas cinematográficas em jogos, essa troca criativa molda tanto a indústria dos games quanto a do audiovisual.

Essa foi a discussão central do 10º episódio do podcast Glitch Clube, apresentado por Leo Lima, que contou com a participação dos convidados Lucas Lana e Otávio Rangel, do podcast Divirta-se, e da repórter Isabela Caixeta. Com boas doses de nostalgia e crítica, eles mergulharam nas memórias dos primeiros jogos e nas adaptações de games para o cinema, e vice-versa.

O papo começou com lembranças pessoais: jogos como Indiana Jones, Sexta-feira 13 e Homem-Aranha no Atari, além de Harry Potter, marcaram a infância dos participantes. Essas histórias serviram como ponto de partida para refletir sobre a evolução dos jogos ao longo das décadas.

A conversa passou por adaptações que dividiram o público. Mortal Kombat foi tema de opiniões controversas, enquanto o antigo Super Mario Bros. (1993) foi lembrado com certa vergonha alheia. Por outro lado, produções mais recentes como Sonic e a série The Last of Us foram celebradas pela fidelidade e qualidade de produção.

Os participantes destacaram como os games vêm aprendendo com o cinema em termos de narrativa, direção de arte e uso de câmeras. O resultado? Jogos cada vez mais cinematográficos, com histórias envolventes e personagens mais trabalhados. O cinema também vem pegando emprestado elementos dos games, especialmente no visual e na ambientação.

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube busca discutir temas relevantes do universo dos jogos, abordando desde tendências do mercado até o impacto cultural e social dos games.



