Podcast: as expectativas de GTA VI e Switch 2 no mercado de games

No sétimo episódio do podcast Glitch Clube, apresentado por Leo Lima, Julio Stehling discutiu os lançamentos mais aguardados de 2025, com destaque para o Nintendo Switch 2 e GTA VI. Julio, formado em jogos digitais e integrante do Lady Bug Studios, trouxe uma análise detalhada sobre o impacto desses lançamentos no mercado de games e as expectativas dos fãs.

Nintendo Switch 2: o que esperar?

O Nintendo Switch 2, anunciado em janeiro, promete elevar a experiência híbrida da Nintendo, combinando inovação tecnológica e acessibilidade. Julio destacou que o novo console deve trazer retrocompatibilidade e um hardware mais potente, possivelmente com performance próxima ao PS4 Pro e Xbox Series S. Ele também comentou sobre a necessidade de melhorias na eShop e a inclusão de funcionalidades sociais, como voice chat, para modernizar a experiência do usuário.

GTA VI: um divisor de águas?

Considerado o lançamento mais esperado da última década, GTA VI promete redefinir o conceito de jogos de mundo aberto. Julio acredita que o jogo, com um orçamento estimado em bilhões, será um sucesso comercial, independentemente das críticas.

GTA VI no Switch 2: será possível?

Leo levantou a possibilidade de o jogo ser lançado no Switch 2, desde que o console tenha potência suficiente para rodá-lo. Julio acredita que a combinação entre GTA VI e Switch 2 seria um "casamento perfeito". Ele argumenta que, como o jogo precisará rodar no Xbox Series S, é plausível que uma versão otimizada possa ser lançada para o novo console da Nintendo. No entanto, isso dependerá do interesse das duas empresas em colaborar.

Sobre o Glitch Clube

Com episódios quinzenais, o Glitch Clube busca discutir temas relevantes do universo dos jogos, abordando desde tendências do mercado até o impacto cultural e social dos games. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, além dos melhores momentos e bastidores no Instagram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia