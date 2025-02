Apple anuncia iPhone 16e, versão mais barata do celular; confira o valor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple anunciou nesta quarta-feira (19/2) o iPhone 16e, modelo de entrada da linha lançada em setembro do ano passado. O celular tem o mesmo chip A18 da versão padrão, mesma tela e mesmas conexões, mas sua câmera é simplificada, com apenas uma lente de 48 MP.

O iPhone 16e custa a partir de R$ 5.799 na Apple, enquanto o 16 base sai por R$ 7.799. Isso faz do modelo novo o mais barato disponível no site da marca, já que aqueles anteriores ao iPhone 15 (R$ 6.499) deixaram de ser disponibilizados. A pré-venda no Brasil começa em 28 de fevereiro.

Em relação ao iPhone SE de 3ª geração, último modelo da linha acessível da marca, lançado em 2022, o 16e apresenta CPU até 40% mais potente, 11 horas a mais de duração da bateria e um design mais resistente com o Ceramic Shield.

Comparado com o iPhone 11, o 16e tem processador 80% mais rápido.

O modelo também marca o fim do botão físico na parte inferior da tela e do conector tipo Lightning, características ainda presentes nos modelos SE. A linha só adotou a conexão USB-C com o lançamento do iPhone 15, em 2023.

Em relação ao iPhone 16, a versão não tem o botão específico para acionamento da câmera, disponibilizado no ano passado. Tampouco foi incluído na versão acessível o Dynamic Island, que amplia a área de interação da tela ao redor da câmera frontal.

Inteligência artificial

A Apple também passou a informar em seu site que a Apple Intelligence, IA presente nos dispositivos da empresa, estará disponível em português do Brasil a partir de abril -- quando foi lançada, em setembro, só era compatível com o inglês.

Uma das principais novidades do sistema é uma Siri reformulada com maior entendimento da língua falada e do contexto pessoal de cada usuário. A assistente consegue acessar notificações, documentos, emails e compromissos para responder perguntas e oferecer sugestões ao usuário.

É, por exemplo, perguntar algo como "onde vou jantar hoje?". A assistente virtual, então, vai interpretar, a partir das suas mensagens ou de eventos marcados na agenda, o restaurante combinado com algum amigo. O software é compatível com o iPhone 16e.

A Apple Intelligence também tem assistente de texto capaz de ajudar a melhorar respostas de mensagens e emails. O sistema também pode resumir notificações, transcrever ligações e encontrar fotos apenas descrevendo-as, sem necessidade de investigar a fundo a galeria de imagens.

O iPhone 16e estará disponível nas versões branca e preta, com armazenamento de 128 GB (R$ 5.799), 256 GB (R$ 6.599) ou 512 GB (R$ 8.099). Nos Estados Unidos, o modelo custa a partir de US$ 599 (R$ 3.420).

No final do mês passado, a Apple apresentou uma forte previsão de crescimento nas receitas, sinal de que a empresa espera se recuperar de uma queda nas vendas do iPhone. As vendas do modelo SE representavam 10% da receita do total com iPhones quando foi lançado, em 2016, mas esse índice caiu para 1% no ano passado, segundo a Counterpoint Research.

