A Truecaller, plataforma líder global em comunicações, anunciou a maior atualização já feita para iPhone. A nova atualização agora oferece toda a potência das capacidades de bloqueio de spam e de golpe da Truecaller para os usuários do iPhone no mundo todo! A plataforma agora consegue identificar todos os tipos de chamadas, tornando-a equivalente ao uso no Android.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250120290918/pt/

Truecaller Finally Works on iPhone (Graphic: Business Wire)

Isso é possível devidoàestrutura de consulta ao vivo de identificação de chamadas da Apple, desenvolvida especialmente para aplicativos como a Truecaller, para fornecer identificação de chamadas ao vivo, preservando a privacidade. Essa API usa criptografia homomórfica moderna, e a Truecaller é a primeira do mundo a empregá-la em grande escala para identificação de chamadas.

Uma poderosa experiência Truecaller: agora no iPhone

A Truecaller atua na área de filtrar comunicação indesejada há 15 anos. Essa atualização pode potencializar os mais recentes recursos de IA e o banco de dados da Truecaller para identificar o maior número de chamadas possível, podendo garantir que nenhuma chamada passe sem identificação no iOS contanto que a Truecaller tenha alguma informação sobre tal chamada.

Além disso, a última atualização inclui algo que os usuários de iOS da Truecaller vinham solicitando há muito tempo: bloqueio automático de chamadas de spam. Entre outras melhorias estão a habilidade de pesquisar por chamadas identificadas anteriormente, voltando até 2.000 números anteriores na lista de chamadas recentes no aplicativo do telefone.

Por fim, a Truecaller no iPhone agora inclui a capacidade de registrar-se para um plano Família Premium. Com o Plano Família, você pode compartilhar todos os benefícios da Truecaller Premium com até outras quatro pessoas a um preço mensal ou anual baixo.

Como habilitar a Truecaller no iOS 18.2

Tenha certeza de que você está na Truecaller para iPhone versão 14.0 ou acima. Abra os Ajustes do iPhone > Apps > Telefone > Bloqueio e ID de chamadas. Aqui, habilite todas as opções da Truecaller e abra o aplicativo da Truecaller novamente.

Rishit Jhunjhunwala, CEO da Truecaller, afirmou: "Estamos entusiasmados por trazer todo o poder da Truecaller para o iPhone. Vemos um potencial e um crescimento enormes na nossa base de usuários de iPhone, e ter o equivalenteàexperiência da Truecaller no Android estava no topo da lista de desejos deles. Esta atualização atende a isso e muito mais, e, ao mesmo tempo, preserva a privacidade de todas as atividades de chamadas".

Todos os novos recursos estarão disponíveis para os usuários Truecaller Premium. Usuários de iOS com plano gratuito continuarão aproveitando a pesquisa de números e a identificação de chamadas de negócios verificados com propagandas.

O bloqueio automático de spam está disponível mundialmente, e o novo identificador de chamadas será implementado a partir de hoje. Estará disponível para todos os usuários do mundo dentro dos próximos dias. Você pode assistir ao vídeo do produto aqui.

Sobre a Truecaller

A Truecaller é uma parte essencial da comunicação diária de mais de 433 milhões de usuários ativos, com mais de um bilhão de downloads desde o lançamento e cerca de 46 bilhões de chamadas indesejadas identificadas e bloqueadas somente em 2023. A empresa está sediada em Estocolmo desde 2009 e listada na Nasdaq Estocolmo desde outubro de 2021.

Acesse www.truecaller.com para mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250120290918/pt/

press@truecaller.com