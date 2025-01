Trend de ‘abraço em Jesus’ domina as redes sociais; saiba como fazer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se você acessou as redes sociais nesta semana, deve ter visto vídeos em que pessoas e animais aparecem abraçando uma imagem de Jesus. A trend é feita pelo app Pixverse e usa uma foto para gerar as imagens.

Usando inteligência artificial, a ferramenta mostra “Jesus” sorrindo e se aproximando para abraçar a pessoa da foto. O sucesso fez com que o Pixverse se tornasse o aplicativo mais baixado na App Store – loja de apps do iOS – na categoria foto e vídeo.

O aplicativo de IA adiciona efeitos e gera vídeos por meio de textos, com a ajuda de um print ou foto. Também é possível estender vídeos ou usar filtros, como o abraço de Jesus. A plataforma é gratuita, mas com um limite de criações para não assinantes.

O filtro viral – chamado "Warmth of Jesus" ("Calor de Jesus" em inglês) – conquistou anônimos e famosos, com resultados impactantes. No entanto, em alguns casos, o vídeo se torna mais divertido, como quando transforma animais em humanóides, deixa pessoas gigantes ou quando tem mais de uma pessoa na foto, ignora uma delas. Veja alguns vídeos:

















Como fazer o vídeo?

Para criar o vídeo, o primeiro passo é baixar o Pixverse na loja de aplicativo de celular e, sem seguida, criar uma conta. Depois disso, acesse o app e procure pelo campo “Trending”. Em seguida, selecione “Warmth of Jesus” e depois toque em “Try Now”.

Selecione a foto desejada em sua galeria do celular e toque em “Create”. Depois disso, o app cria o vídeo sozinho. Depois, acesse seu perfil para acessar o vídeo e fazer download. Também é possível fazer o upload direto para as redes sociais.