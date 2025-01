IA francesa é tirada do ar após ‘repostas malucas’

Um chatbot de inteligência artificial francês, que recebeu o nome de Lucie, foi tirado do ar após os usuários notarem que o programa estava fornecendo respostas sem sentido para equações matemáticas simples e até mesmo recomendando que uma pessoa comesse ovos de vaca.

O chatbot foi apoiado pelo governo francês, e lançado na quinta-feira (23/1), enfrentando rapidamente uma reação negativa devido ao seu fraco desempenho.

Foram compartilhadas nas redes sociais as respostas errôneas do programa, incluindo uma afirmativa que "ovos de vaca, também conhecidos como ovos de galinha, são ovos comestíveis produzidos por vacas". Lucie também cometeu erros em cálculos simples, como multiplicar cinco por (três mais dois), respondendo 17 em vez de 25.

Em um comunicado no sábado (25), o Linagora Group, empresa que faz parte de um consórcio que desenvolve o modelo afirmou que o projeto ainda está em fase inicial de pesquisa acadêmica. Reconheceu também que o lançamento foi feito de forma prematura e que deveria ter sido mais clara sobre as limitações do modelo. O diretor geral do Grupo Linagora, Michel-Marie Maudet, informou que a equipe irá atualizá-lo e testá-lo em uma versão beta privada antes de um relançamento público.

Lucie foi criada com o objetivo de desafiar a predominância do inglês na inteligência artificial e oferecer uma alternativa a modelos como o ChatGPT da OpenAI. O software foi desenvolvido no contexto do programa França 2030, que abrange uma variedade de projetos totalizando €54 bilhões (cerca de $56,8 bilhões).

Além disso, o presidente da França, Emmanuel Macron, está se preparando para sediar a Cúpula de Ação em Inteligência Artificial, que reunirá líderes mundiais e figuras do setor de tecnologia em Paris nos dias 10 e 11 de fevereiro.