Software de reconhecimento visual com tecnologia de IA da Eyedea é protegido e monetizado pela Thales Sentinel Platform

A Thalesanunciou hoje uma colaboração com a empresa de tecnologia de reconhecimento visual Eyedea, permitindo que a empresa implemente e proteja seu software de reconhecimento visual alimentado por IA e aprendizado de máquina para clientes do mundo todo usando o Thales Sentinel, a principal plataforma de monetização e proteção de software do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250129802095/pt/

©Thales

Com clientes de alto perfil e preocupados com a segurança, incluindo organizações policiais internacionais e nacionais – como a Interpol, a Europol e a Polícia tcheca –, a Eyedea foi originalmente criada em 2006 por um grupo de pesquisa do Centro de Percepção de Máquinas da Universidade Técnica Tcheca, em Praga.

A empresa oferece um software de reconhecimento visual de IA capaz de classificar elementos como marcas e modelos de veículos, placas, números de vagões de trem e outros a partir de imagens de circuito fechado de televisão (CCTV). A partir de câmeras de trânsito padrão, sua tecnologia reconhece atividades como motoristas distraídos e não colocação do cinto de segurança, além de contar o número de passageiros em vias para veículos com alta ocupação. A tecnologia da Eyedea também faz com que os fatores humanos e as placas de veículos não sejam identificáveis nos dados de imagem, garantindo a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e outras leis locais de proteção de dados.

“Estamos muito orgulhosos do relacionamento de longa data que construímos com a Eyedea. O Thales Sentinel tem sido capaz de oferecer proteção de PI e produtos flexíveisàmedida que seu software baseado em IA cresceu para dar suporte a centenas de clientes públicos e privados no mundo todo. Esperamos continuar trabalhando juntosàmedida que a Eyedea inova e evolui sua tecnologia de IA”, comentou Damien Bullot, vice-presidente de Monetização de Software da Thales.

“O Thales Sentinel é essencial para que possamos entrar no mercado de forma segura e garantida. Nossos clientes precisam confiar que o acesso ao nosso software está protegido, enquanto nós precisamos proteger nossa PI e gerenciar as implementações ativas que temos. O Thales Sentinel faz um trabalho fantástico ao lidar com ambos e nossa parceria de longa data com eles nos permite escalar nossos fluxos de receita e dedicar mais tempoàinovação tecnológica”, disse Martin Urban, CEO da Eyedea.

Os clientes da Eyedea usam seu software de reconhecimento de IA incorporando-o ao hardware e software existentes que estão utilizando. Isso é fornecido por meio de kits de desenvolvimento de software (SDK) da Eyedea, juntamente com uma licença do Thales Sentinel em uma chave de hardware. A combinação da chave de hardware com o SDK não apenas garante aos clientes que seu acesso ao software está protegido, mas também que a equipe da Eyedea pode ter certeza de que não haverá uso não autorizado ou adulteração do software.

O Sentinel Envelope protege o software contra violações e o Sentinel Licensing permite que a Eyedea ofereça vários níveis de produto com base nos requisitos do cliente. Isso inclui a flexibilidade de oferecer aos clientes uma avaliação gratuita de três meses, que expira com base no tempo ou no volume de uso, e que os clientes podem optar por comprar como uma licença de um ano.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é uma líder mundial em tecnologias avançadas, especializada em três áreas de negócios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço e Cibernética e Digital.

A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em áreas fundamentais de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem cerca de 81.000 funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de € 18,4 bilhões.

ACESSE

Thales Group

Cloud Protection & Licensing Solutions | Thales Group

Cybersecurity Solutions | Thales Group

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250129802095/pt/

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Thales, Media Relations

Security & Cybersecurity

Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

marion.bonnet@thalesgroup.com