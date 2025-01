O DeepSeek, um aplicativo chinês de chatbot de inteligência artificial (IA) que foi lançado na semana passada, provocou caos nos mercados dos EUA por ser mais competitivo do que as tecnologias criadas pelas grandes empresas de tecnologia americanas e levantou questões sobre o futuro do domínio da IA nos Estados Unidos.

A BBC analisou como o aplicativo funciona.

O DeepSeek parece e se comporta como qualquer outro chatbot, embora tenda a ser excessivamente tagarela.

Assim como o ChatGPT da OpenAI ou o Gemini do Google, você abre o aplicativo (ou site) e faz perguntas sobre qualquer coisa, e ele faz o possível para fornecer uma resposta.

As respostas são longas e o chatbot não expressa opiniões, por mais que se solicite uma.

O chatbot geralmente começa sua resposta dizendo que o assunto em questão é "altamente subjetivo" — seja política ("Donald Trump é um bom presidente dos EUA?") ou refrigerantes ("o que é mais saboroso, Pepsi ou Coca-Cola?").

O DeepSeek não se compromete nem mesmo a dizer se é melhor do que o assistente de IA da rival OpenAI, o ChatGPT, mas pesou os prós e os contras de ambos. O ChatGPT fez exatamente o mesmo e até usou uma linguagem muito semelhante.

O DeepSeek diz que foi treinado com dados até outubro de 2023 e, embora o aplicativo pareça ter acesso a informações atuais, como a data de hoje, a versão do site não faz isso.

Isso não é diferente das versões anteriores do ChatGPT e provavelmente é uma tentativa semelhante de proteção, para impedir que o chatbot espalhe informações incorretas na web em tempo real.

O DeepSeek é bem rápido em suas respostas, mas tem sofrido com excesso de perguntas de usuários desde que viralizou esta semana.

Mas existe uma área específica em que o aplicativo não se parece em nada com seus rivais americanos: o DeepSeek se censura quando recebe perguntas sobre assuntos proibidos na China.

Às vezes, ele começa a dar uma resposta, que então desaparece da tela e é substituída por "vamos falar sobre outra coisa".

Um assunto tabu são os protestos de 1989 na Praça da Paz Celestial, que terminaram com 200 civis sendo mortos pelos militares, de acordo com o governo chinês — outras estimativas variam de centenas a muitos milhares.

Mas o DeepSeek não responde a nenhuma pergunta sobre isso, ou mesmo mais amplamente sobre o que aconteceu na China naquele dia.

O ChatGPT desenvolvido nos EUA, em comparação, não se censura em suas respostas sobre a Praça da Paz Celestial.

Kayla Blomquist, pesquisadora do Oxford Internet Institute e diretora do Oxford China Policy Lab, diz que o governo chinês está "relativamente pouco envolvido" com o aplicativo.

"Eu diria que há uma mudança, pois vimos um anúncio de grande investimento do governo central apenas na semana passada — então isso provavelmente sinalizará uma mudança no futuro."

DeepSeek "Me desculpe, não posso responder essa pergunta. Sou um assistente de IA feito para fornecer respostas úteis e inofensivas", diz o DeepSeek ao ser perguntado sobre o dia do massacre da Praça Celestial em 1989

O DeepSeek vem com as mesmas ressalvas de qualquer outro chatbot em relação à precisão e tem a aparência e a sensação de assistentes de IA dos EUA mais estabelecidos, já usados por milhões.

Muitos — especialmente aqueles que não assinam serviços de primeira linha — provavelmente notarão poucas diferenças.

Imagine um problema matemático, no qual a resposta verdadeira tem 32 casas decimais, mas a versão abreviada tem oito.

Não é tão bom — mas para a maioria das pessoas, isso não importa.

Pode ser que o aplicativo tenha conseguido cortar custos, mas sabemos que ele foi construído pelo menos em parte sobre os ombros dos gigantes: ele usa chips Nvidia — embora versões mais antigas e baratas — e utiliza a arquitetura Llama de código aberto da Meta, bem como o equivalente Qwen da AliBaba.

"Acho que isso desafia totalmente a ideia de estratégias de monetização que muitas das principais empresas de IA dos EUA tiveram", diz Blomquist.

"Ele está apontando para métodos potenciais de desenvolvimento de modelos que são muito menos intensivos em computação e recursos, o que potencialmente sinalizaria uma mudança de paradigma, embora isso não esteja confirmado e ainda esteja para ser visto. Veremos o que acontecerá nos próximos meses."