Podcast: conhecendo o universo de League of Legends

No sexto episódio do podcast Glitch Clube, o assunto foi o fenômeno League of Legends (LoL), um dos jogos mais populares e influentes da história. O host Leo Lima recebeu Bruno Nogueira, co-host e entusiasta do jogo, e Leonam Duarte, jogador veterano com mais de 10 mil horas de experiência, para uma conversa repleta de histórias engraçadas, reflexões e análises.

O impacto do LoL na vida dos jogadores

Para Leonam, o LoL é mais que um jogo: é um ponto de conexão. Ele compartilhou histórias de amizades e até partidas memoráveis no game. Contudo, destacou também desafios como os preconceitos enfrentados dentro da comunidade e a intensidade das interações online.

Os esports de LoL

O cenário competitivo foi outro tema de destaque. O trio discutiu eventos globais e competições regionais, como o CBLOL, refletindo sobre o papel do Brasil no cenário de eSports. Apesar das dificuldades de alcançar o nível internacional, Leonam elogiou o suporte da Riot Games e a dedicação dos jogadores.

Arcane e o universo expandido da Riot

A série animada Arcane, baseada na lore de LoL, foi apontada como um marco. A animação atraiu novos fãs, ao mesmo tempo em que encantou veteranos com sua fidelidade à história dos personagens. Além disso, outros jogos da Riot, como Valorant e Teamfight Tactics (TFT), foram analisados por sua qualidade e impacto no cenário competitivo.

