Podcast: boardgames conquistam brasileiros em nova tendência

Leo Lima é um comunicador que atua como publicitário e jornalista, com experiência em criação de conteúdo e comunicação digital. Leo escreve sobre temas variados, mas com ênfase nos mercados da tecnologia e entretenimento, que são suas principais áreas

O mercado de jogos de tabuleiro, também conhecido como jogos analógicos, está em ascensão no Brasil. Esse foi o tema central do 5º episódio do podcast Glitch Clube, apresentado por Leo Lima, com a co-host Maria Lúcia, que contou com a participação de Eurico Cunha Neto, designer de jogos e um dos principais nomes do setor, além de Lucas Criscoullo, amigo de Eurico e convidado especial.

Durante o episódio, Eurico compartilhou insights sobre a popularização dos jogos de tabuleiro no país e comparou o cenário nacional com o europeu. “Enquanto na Europa o clima incentiva atividades em casa, no Brasil a interação social ao ar livre influencia a escolha dos jogos”, destacou Eurico. Ele também falou sobre a crescente presença de lojas que oferecem experiências de jogo combinadas com serviços como gastronomia, um modelo cada vez mais comum em cidades como Belo Horizonte.

Além disso, o designer de jogos comentou sobre os desafios de criar experiências únicas para públicos diversos. Ele é o criador de títulos como Beaver Creek e Passa Palavras, que têm conquistado tanto jogadores casuais quanto entusiastas.

A integração dos jogos analógicos ao universo digital, como Magic: The Gathering e Pokémon TCG, evidencia a convivência entre os mundos físico e virtual. Lucas Criscoullo destacou que o aplicativo Pokémon TCG Pocket facilita o acesso ao jogo, atraindo novos jogadores com partidas mais rápidas e acessíveis. Segundo ele, essa simplificação acompanha o ritmo das plataformas digitais, como TikTok, mantendo o interesse pela maior franquia de entretenimento mundial, o Pokémon.

O episódio do Glitch Clube destacou como o mercado de jogos de tabuleiro está se transformando no Brasil, não apenas pelo crescimento das lojas especializadas, mas pela adaptação dos jogos ao mundo digital, garantindo que mais pessoas se conectem a este universo.

Sobre o Glitch Clube

Com episódios quinzenais, o Glitch Clube busca discutir temas relevantes do universo dos jogos, abordando desde tendências do mercado até o impacto cultural e social dos games. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, além dos melhores momentos e bastidores no Instagram.

