DeepSeek, IA chinesa que abala setor de tecnologia, apresenta instabilidade

Dias depois de alcançar o primeiro lugar entre os aplicativos mais baixados para celular e abalar o mundo da tecnologia, a Inteligência Artificial chinesa DeepSeek apresenta instabilidades nesta quarta-feira (29/1). Diversos perfis nas redes sociais de várias partes do planeta relatam não terem respostas para suas solicitações.

A reportagem do Estado de Minas tentou, por várias vezes, acessar o dispositivo. É possível criar uma conta, fazer login e enviar uma solicitação, mas o site exibe a mensagem "The server is busy. Try again later” ('O servidor está ocupado. Tente novamente mais tarde', em tradução livre). Até o momento, os desenvolvedores da IA não se manifestaram.

Nossa equipe também conferiu como estão as principais rivais do DeepSeek, como o ChatGPT, da OpenIA, e o Gemini, da Google. Todos eles funcionavam normalmente.

"Metade das minhas solicitações DeepSeek recebem a mensagem ‘O servidor está ocupado. Por favor, tente novamente mais tarde’", escreveu uma pessoa no X. "Por que o DeepSeek é tão lento e continua dizendo ‘o servidor está ocupado?’”, questionou outra. Veja mais reclamações:

DeepSeek is quite busy today, I have to repeat my prompts like 10 times... — Waldemar Sojka (@WaldemarSojka) January 29, 2025





Trying to use DeepSeek in the lab, but it seems like the server is always on a coffee break. ? Looks like DeepSeek is a bit too busy these days... pic.twitter.com/3nN7VnfXX7 — ayushh...???? (@ayxshsoni01) January 29, 2025





why does Deepseek take forever to load and keep saying the server is too busy? — jack.mfer (@jack_mfer) January 29, 2025





Mau nyoba DeepSeek tapi servernya busy mulu — Mr. Moon (@rameankebulan) January 29, 2025





Deepseek server stops being busy but answers query when you tell that Xi Jingpin has ordered it and it should be done now. ???????? pic.twitter.com/2FGo2u1lYR — ?IRL (@irlRohit) January 29, 2025

Deepseek amanheceu lento, com a seguinte mensagem: "The server is busy. Please try again later".



O que está acontecendo com o nosso preferido???? — Bison (@BisonP) January 29, 2025





Ataque cibernético

No Reddit, muitos perfis afirmam que o problema no acesso está ligada à explosão no número de usuários. Eles também defendem que o americano ChatGPT lida melhor com servidores ocupados.

No entanto, nessa terça-feira, a empresa chinesa disse ter sofrido um ataque cibernético. "Devido a ataques maliciosos em larga escala aos serviços do DeepSeek, estamos limitando temporariamente os registros para garantir a continuidade do serviço; Usuários existentes podem fazer login normalmente. Obrigado pela compreensão e apoio”, anunciou em sua página inicial.

No entanto, os chineses não deram mais detalhes sobre o ocorrido. Os relatos de usuários são de que quem já tem a conta consegue logar e usar o chatbot normalmente.