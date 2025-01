Chinesa DeepSeek desafia ChaptGPT mas ferramenta tem limitações

Os chineses lançaram sua inteligência artificial DeepSeek para concorrer com o ChatGPT e outras ferramentas desse tipo. Mas é preciso ter cuidado ao usar a plataforma como fonte de informação. Ela acha que o presidente dos Estados Unidos ainda é Joe Biden e foge do assunto ao ser questionada sobre acontecimentos sensíveis para o país, como o Massacre da Praça da Paz Celestial. “Desculpe, isso está além do meu escopo atual. Vamos falar sobre outra coisa”, respondeu a DeepSeek quando perguntada por este colunista sobre o tema. Ocorrido em Pequim em 1989, o massacre resultou na morte de milhares de civis que protestavam pacificamente. Ainda assim, a novidade chinesa provocou um terremoto entre as empresas que lideram a corrida pela IA, levando à queda da cotação de suas ações na bolsa. O motivo é que a DeepSeek eliminou as barreiras de capital para entrar nesse ramo. Segundo os chineses, seu desenvolvimento custou apenas US$ 6 milhões.

Quem é o discreto criador da DeepSeek

Os grandes personagens da área de tecnologia costumam ser extrovertidos e vaidosos. Elon Musk, da Tesla, e Sam Altman, do ChatGPT, são assim. Desenvolvedor da inteligência artificial DeepSeek, o chinês Liang Wenfeng é o oposto disso. Tímido e discreto, evita dar entrevistas e é considerado inseguro por parceiros de negócios. Aos 39 anos, Wenfeng tem um fracasso no currículo. Antes de fundar a DeepSeek, era o dono de um fundo de investimentos que levou muita gente a perder dinheiro.

Alta dos juros e endividamento levam ao recorde de recuperações judiciais

O Brasil registrou no ano passado o maior número de pedidos de recuperação judicial em 20 anos. Segundo a Serasa Experian, 2.273 empresas recorreram ao procedimento, um avanço de 62% versus 2023. “Embora o ambiente econômico estivesse aquecido em 2024, o Brasil enfrenta uma taxa de juros bastante restritiva”, diz Camila Abdelmalack, economista da Serasa. “Para as empresas que entram em inadimplência e não conseguem reverter a situação, o instrumento de recuperação judicial evita a falência.”

Elon Musk transforma o X em plataforma financeira

Elon Musk começou, enfim, a cumprir a promessa de adicionar funcionalidades à rede social X. A empresa anunciou ontem a assinatura de uma parceria com a Visa que permitirá aos usuários movimentar fundos entre contas bancárias tradicionais e suas carteiras digitais, além de realizar pagamentos instantâneos. A ideia do bilionário americano é integrar um ecossistema financeiro completo à plataforma. Chamada de X Money Account, a novidade deverá estrear ainda no primeiro trimestre de 2025.

“Quando olhamos para a história da inovação, frequentemente encontramos avanços significativos vindos de lugares inesperados, especialmente quando as restrições forçam soluções criativas. A China não está apenas adaptando tecnologia – está reinventando como a tecnologia é desenvolvida”

Ian Bremmerpresidente do Eurasia Group e um dos principais cientistas políticos da atualidade

Rapidinhas

A multinacional americana do setor alimentício Kellanova, dona das marcas Pringles e Sucrilhos, vai investir, até 2026, R$ 360 milhões na melhoria de processos, aumento da capacidade produtiva, renovação tecnológica e ampliação da infraestrutura de todas as suas unidades fabris no Brasil. Em 2023, a empresa já havia anunciado um aporte de R$ 250 milhões na expansão produtiva

da Pringles.

A produção brasileira de etanol quebrou recordes em 2024. Dados apurados pela Unica, entidade que representa o setor produtivo, mostram que as usinas do país beneficiaram 36,8 bilhões de litros no ano passado, alcançando o maior volume da história. O desempenho consolida o Brasil como o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

As medidas adotadas pelas autoridades nos últimos anos para limitar o telemarketing indesejado – aquelas ligações telefônicas feitas por robôs com propagandas e ofertas de produtos e serviços – não surtiram o efeito desejado. De acordo com levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os brasileiros recebem impressionantes 1 bilhão de chamadas desse tipo por mês.