Fantasma da inflação assombra o país e pressiona o governo

A semana começou com uma má notícia para o país. Segundo o Boletim Focus, analistas do mercado estimam que o IPCA, o índice oficial de inflação, fechará o ano em 5,50% – ou 2,50 pontos percentuais acima do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. O fantasma inflacionário, de fato, está à solta. Em especial, o preço dos alimentos assombra o governo, que ameaça responder à escalada da pior maneira possível. Em vídeo publicado no domingo à noite, o presidente Lula disse que vai se reunir com atacadistas e donos de supermercados para discutir soluções capazes de baratear os alimentos. Espera-se que o petista não interfira nas decisões das empresas, repetindo erros que no passado se revelaram catastróficos para o país. A inflação é um tema sensível não apenas no aspecto econômico, mas político. Como a história ensina, ela costuma corroer a popularidade daquele que ocupa o cargo máximo da nação.

Brasil está entre os países com mais estatais

Um estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que os países em desenvolvimento são os que mais possuem estatais. O ranking é liderado pela China, com inacreditáveis 51.341 empresas públicas federais. Depois, a longa distância, estão Hungria (370) e Índia (128). O Brasil, claro, também está bem cotado na lista – ocupa a sétima posição, com 123 companhias controladas pela União. Em tempo: em 2024, ela tiveram rombo recorde de R$ 6 bilhões.

Catorze marcas confirmaram presença no Salão do Automóvel

Depois de sete anos de ausência, o São do Automóvel de São Paulo, o maior do setor na América Latina, está confirmado em 2025. Ele será realizado no final de novembro. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), catorze marcas já oficializaram a participação no evento, mas a expectativa é de que sejam mais de vinte. O Salão vinha perdendo força há um bom tempo, mas a pandemia de Covid-19 acabou por trazer ainda mais problemas.

Copom deve aumentar a Selic para 13,25% nesta quarta-feira (29/1)



Para a Faria Lima, o governo Lula é um caso perdido

A Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, continua em pé de guerra com o governo Lula. O mercado espera que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncie, o quanto antes, novas medidas para melhorar o quadro fiscal, mas isso parece pouco provável. “A confiança neste governo simplesmente acabou”, afirma o gestor de um dos principais fundos de ações do mercado brasileiro. “Sem um choque, algo que faça os ânimos mudarem, considero impossível a reversão desse quadro.”

Empresas excluídas do Simples têm até sexta (31) para resolver pendências



“A ideia de tratar as despesas governamentais com uma abordagem de soma zero pode ser algo valioso”]

Bill Gates

Cofundador da Microsoft, em raro elogio às propostas do governo Donald Trump

Rapidinhas

O banco BTG Pactual abriu inscrições para a 12ª edição do programa BTG Soma, que vai capacitar gratuitamente organizações que atuam na preservação da biodiversidade brasileira. O programa oferece mentorias, atividades práticas e suporte de um comitê de especialistas. As inscrições podem ser feitas até 27 de fevereiro.



A gestora americana Acon Investments comprou, por valores não revelados, a brasileira KiSabor. Fundada há 20 anos em Jundiaí, no interior de São Paulo, a empresa atua na produção e venda de molhos, temperos, grãos e farinhas como amido de milho e polvilho. A Acon também é dona da rede de restaurantes corporativos Sapore.



Em 2024, o Ministério da Educação (MEC) investiu R$ 340 milhões na ampliação da infraestrutura da chamada Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O valor foi destinado para 206 empreendimentos, como restaurantes estudantis, quadras poliesportivas, bibliotecas e outros equipamentos acadêmicos.



Os investidores estão preocupados com a divulgação do balanço da Apple, agendada para 30 de janeiro. Com vendas em baixa e resultados modestos na área de inteligência artificial, a empresa não tem inspirado os seus acionistas. Em janeiro (até o dia 27), a cotação das ações da companhia caiu cerca de 20% – é o maior tombo desde 2008.







US$ 500 mil

é quanto o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", que concorre a três estatuetas do Oscar, faturou em bilheteria nos Estados Unidos em apenas duas semanas em cartaz. Trata-se de ótimo desempenho diante da costumeira rejeição do público americano a produções estrangeiras