Mercado eleva expectativa de inflação para 5,5% em 2025

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os economistas do mercado financeiro brasileiro aumentaram a projeção da inflação para 2025 em um salto expressivo nesta segunda-feira (27/1). Segundo o levantamento do Boletim Focus, do Banco Central (BC), o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano em 5,5%.

Se o resultado se confirmar, a inflação pode estourar o teto da meta com folga. Atualmente, a meta do IPCA é de 3%, com uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos. A previsão dos economistas é 0,42 ponto percentual maior do que o levantamento da semana passada: 5,08%.

A elevação ainda ocorre em um cenário em que o IPCA-15 desacelerou para 0,11% em janeiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa foi a menor para janeiro na série histórica desde o Plano Real, em julho de 1994.

Para 2026, os especialistas estimam que a inflação feche em 4,22%, enquanto em 2027 a previsão é de 3,9%. Já em 2028, a estimativa é de um IPCA em 3,73%. No ano passado, o índice fechou em 4,83%, cerca de 0,33 ponto percentual acima do limite da meta.

A alta na previsão da inflação também elevou a estimativa da Taxa Básica de Juros. Ainda de acordo com o boletim Focus, a Selic deve fechar em 2025 em 15%. O resultado mantém a previsão da semana passada estável, mas, em relação às últimas quatro semanas, houve aumento de 0,25 p.p.

Nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para definir a nova taxa de juros. A previsão do mercado é de um aumento de um ponto percentual na quarta-feira (29/1), saltando de 12,25% para 13,25%, como já havia indicado o próprio Copom na reunião de dezembro.

O Boletim Focus também indicou um aumento nas expectativas de crescimento da economia brasileira. Segundo o levantamento, o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 2,06% em 2025. Para 2026, a estimativa é de 1,72%, e para 2027, 1,96%.