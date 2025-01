Fome de TikTok: resenhas gastronômicas ganham espaço na plataforma

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Doces de pistache, piscina de cheddar, muito queijo. De tempos em tempos, uma nova moda gastronômica surge na internet. Mais do que o sabor ou o visual dos pratos, o que faz com que esse movimento aconteça são os perfis que fazem resenhas de restaurantes, refeições, petiscos e bebidas.



O conteúdo já existia anteriormente, tendo se estabelecido como um nicho forte no YouTube. Mas, com a popularização do TikTok, ganhou novos contornos: os vídeos são mais curtos e dinâmicos e filmados na vertical.



O casal Beatriz Lasmar e Rafael Oliveira, do Rio de Janeiro, são donos do perfil @biaerafareviews, que tem mais de 600 mil seguidores e mais de 24 milhões de curtidas na plataforma. Os dois estão juntos há seis anos – mesmo tempo em que produzem conteúdo sobre gastronomia. Ela era advogada e ele, analista de marketing. Atualmente, os dois se dedicam exclusivamente à produção dos vídeos.

No início, os dois davam dicas de onde comer pagando pouco em um perfil no Instagram. Foi em 2021 que eles começaram a postar no TikTok, por conta do alcance maior da plataforma. Mas tinha um problema: se antes as postagens eram feitas com fotos, agora o casal precisava pensar em como criar os vídeos.



“A gente sempre se propõe a fazer coisas diferentes. Até porque se a gente só posta uma placa de restaurante é muito fácil fazer. A gente gosta muito de mostrar como se fosse quase um entretenimento, que a pessoa esteja lá comendo com a gente ou mostrando todo esse rolê”, define Rafa.



“É uma visão mais abrangente do que a gente viveu. A foto não capta a nossa essência. Antes, era texto, não era uma linguagem que a gente estava acostumado, como nos adaptamos com o vídeo”, completa Bia.

O casal Beatriz Lasmar e Rafael Oliveira, do Rio de Janeiro, são donos do perfil @biaerafareviews, que tem mais de 600 mil seguidores e mais de 24 milhões de curtidas TikTok/Reprodução



Com o tempo, os vídeos foram ficando mais bem produzidos: uma câmera melhor, cuidado com o áudio e com a iluminação. Mas isso não significa que os posts ficaram mais impessoais. Eles garantem que até planejam os conteúdos, mas deixam tudo acontecer espontaneamente.



“Quanto mais descontraído for o vídeo, mais fica legal. Para a gente, é mais gostoso produzir assim. Pode ser mais trabalhoso, mas é mais prazeroso também”, revela o criador de conteúdo.

O que vale um vídeo?



Hoje, Bia e Rafa fazem vídeos com diversos temas: de guloseimas diferentonas do Bairro da Liberdade, em São Paulo, a um prato de uma franquia famosa ou um restaurante bombado de uma cidade em que eles estão em viagem. Antes de ligar a câmera, é feito um trabalho para definir o que vale ou não um post.

10 milhões: o vídeo mais visto de Bia e Rafa (@biaerafareviews) é um review do resort all inclusive Salinas, em Maragogi (AL) TikTok/Reprodução



“A gente faz muita pesquisa do que está em alta. Em cima do que está performando bem, a gente analisa os comentários dos vídeos para entender tudo que teve apelo ali para as pessoas e também pensa no que já funciona bem para a gente”, relata Bia.



Depois de entender o que está em alta, é hora de provar os pratos. Isso porque os dois só mostram no perfil locais que gostam. “Um lugar muito ruim, que a gente não acha que vale a pena mostrar, a gente só descarta um vídeo”, confessa Rafa. Por isso, os dois deixaram as novidades de lado e resolveram focar na experiência deles, como uma forma de entretenimento.

Experiências em BH



Por terem família em Minas, Bia e Rafa já visitaram a capital e recomendam algumas delícias – especialmente o pão com molho do Bar do Bolão, no Bairro Santa Tereza, Região Leste da capital. Outro prato queridinho do casal é a broa com queijo do Comercial Sabiá, no Mercado Central. “Vende tanto que acaba, então sempre está quentinha”, lembra Rafa.



Os dois visitam BH anualmente e acham que a melhor parte da cidade é a gastronomia. “Em BH se come muito bem. E não tem jeito, toda vez que a gente chega é a mesma coisa: a gente já se encaminha para o Comercial Sabiá, porque aquela broa é impressionante. Até o café mineiro tem uma vibe que a gente ama”, destaca Bia.



De olhos nas novidades



Criadora do perfil @ola_soualidia, que tem mais de 290 mil seguidores, Lídia Santos segue um conteúdo diferente. Ela, que também passou a se dedicar ao TikTok em 2021, faz vídeos em que vai até restaurantes viralizados para ver se valem a pena, no quadro “É bom ou é publi?”.

De olho nos virais e lançamentos, Lídia Santos mescla a opinião com bom humor, com quadros divertidos Arquivo pessoal



Lídia conta que teve a ideia depois de ir a uma cafeteria que tinha viralizado na plataforma, mas, chegando lá, não foi tudo isso. “A galera só mostra a parte boa, não mostra as partes ruins dos lugares. Aí eu tive a ideia de fazer o meu próprio review, da minha perspectiva, da minha experiência”, conta.



Esse foi o primeiro vídeo de gastronomia da criadora de conteúdo. E o primeiro que viralizou. Foi a certeza que ela, que já tentava criar vídeos para a internet, precisava para investir na profissão.



“A gente encontra muita gente fazendo review. Mas cada um é único, porque o jeito que você se expressa é diferente. Eu vi ali uma oportunidade de me encaixar também”, lembra. Na época, Lídia, que é de São Paulo, trabalhava como analista de business intelligence. Desde março de 2023, ela se dedica totalmente aos vídeos.



De olho nos virais e lançamentos, Lídia mescla a opinião com bom humor, com quadros divertidos, como o “Esse panetone vale o meu rim”, em que avalia se as delícias natalinas realmente valem a pena. Tudo isso sem perder o que realmente importa para a plataforma.

Lídia Santos (@ola_soualidia), de São Paulo, tem mais de 290 mil seguidores e 12,2 milhões de curtidas TikTok/Reprodução



“O TikTok é muito preocupado em prender a atenção logo no início. As coisas têm que ser muito mais do que instagramáveis, bonitas”, avalia. Ela cita que o grande desafio é conseguir contar uma história interessante e completa em um minuto e meio.



Outro problema é que o tipo de vídeo que Lídia faz gera algumas ondas de hate na internet. “Acho que o ponto negativo é o entendimento das outras pessoas. Às vezes, pode ser diverso do que a minha intenção de produzir o conteúdo”, lamenta.



Mas isso não abala a influenciadora. “É só realmente produzir um conteúdo divertido e de dicas, de um review baseado na minha opinião”, destaca.

O que faz uma comida viralizar?



Para Bia e Rafa, existem vários fatores que levam uma comida a viralizar no TikTok. O primeiro é sabor. Mas não é só isso. Os dois acreditam que trazer o contexto daquela experiência é essencial para conquistar o público. “Não dá para comparar um McDonald’s com um sanduíche gourmet. A gente tem que colocar em caixinhas”, avalia Rafa.



Bia complementa dizendo que as histórias por trás de um prato também são importantes. “A comida de rua tem um apelo, é uma coisa barata, bem servida. Também é muito legal se a pessoa é simpática, se o cara brincar com você, se for um lanche diferentão”, diz.

7,4 milhões: o vídeo mais assistido no perfil @ola_soualidia) é um review sincerão do restaurante O Burguer, em Moema (SP) TikTok/Reprodução



Já para Lídia, há outros fatores importantes. “Acho que é uma grande junção de características. Uma delas é ser visualmente atraente. Se um prato for feio, ele pode ser maravilhoso de sabor que não engaja”, aponta.



A criadora acrescenta: “A galera quer compartilhar coisas diferentes, então, muitos pratos têm fumaça, uma sobremesa que vem com a calda separada para você mesmo jogar, para ser uma experiência, proporcionar essa interatividade com o prato.”



“E aí, BH? Cês tão bom?”





Com 86,1 mil seguidores e 1,7 milhão de curtidas, Jorge Valença (@jorgevalenca.jpg) ficou conhecido pelos seus reviews de comidas do Centro de BH. Com um olhar diferenciado sobre restaurantes, lanchonetes e os famosos “achados” na cidade, ele construiu uma audiência fiel.

Os reviews de Jorge Valença são marcados pelo humor, principalmente ao comentar pratos que decepcionam Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press



Sua trajetória começou em 2022, durante a Copa do Mundo, com um vídeo no Outback. Incentivado por sua esposa, ele transformou os comentários descontraídos que fazia em registros reais. “No primeiro vídeo, já deu muita visualização. E, de lá pra cá, posto todo dia. Mas, se olhar o primeiro, dá vergonha”, confessa o tiktoker, que sempre usa o bordão “E aí, BH? Cês tão bom?”.



Para Jorge, o segredo foi apostar em lugares mais baratos e acessíveis, já que, na época, seu orçamento era limitado. Com apenas 20 minutos de almoço em seu antigo trabalho, ele descia ao Centro de BH para encontrar opções rápidas e econômicas. “Percebi que não tinha ninguém falando sobre coxinhas e lanchonetes do Centro. Todo mundo fazia conteúdo de lugares chiques”, lembra.



A estratégia funcionou. O público adorou o contraste entre simplicidade e autenticidade. Hoje, ele continua explorando a região, gravando de maneira espontânea. “Nas vezes em que saí com intenção de gravar, o vídeo não ficou bom. Gosto de deixar o mais natural possível”, afirma.

Jorge Valença (@jorgevalenca.jpg), de BH, tem 86,1 mil seguidores e 1,7 milhão de curtidas TikTok/Reprodução



Mesmo com o sucesso dos vídeos, Jorge não vive do trabalho como tiktoker. Ele é editor de vídeos de uma loja do Centro da cidade. Mas vem buscando formas, como o lançamento de um e-book, para conseguir faturar com os vídeos.

Humor e polêmicas



Os reviews de Jorge são marcados pelo humor, principalmente ao comentar pratos que decepcionam. “Quando a comida é ruim, o texto fica mais rico. Dá para trabalhar mais adjetivos, e o público se diverte”, explica.



Mas, se as críticas negativas divertem o público, elas também já trouxeram alguns problemas para ele. “O pessoal chegou a ponto de mandar no meu WhatsApp o endereço da minha mãe, falando que conhecia, que sabe onde eu moro. Recebo esse tipo de ameaça quando eu faço um vídeo de algum lugar que é ruim”, relata. Mesmo assim, sua abordagem autêntica conquistou o público e virou referência.



Dicas para comer bem



Para quem visita o Centro de Belo Horizonte, Jorge Valença recomenda dois salgados:

Cachorro-quente do Café Nice – “É muito simples e bom. A batata-palha é feita por eles, com todo um processo que deixa o sabor incrível.”

Croquete de carne da Moreira Lanches – “Descobri recentemente e é sensacional, com um tempero que faz toda a diferença.”



Contagem de views





O vídeo mais visto de Bia e Rafa (@biaerafareviews) ultrapassou 10 milhões de visualizações no TikTok. Trata-se de um review do resort all inclusive Salinas, em Maragogi (AL). Na postagem, os dois mostram a variedade de comidas salgadas, doces, bebidas alcoólicas e sem álcool – é impossível não salivar.



Já o mais assistido no perfil de Lídia (@ola_soualidia) é um review sincerão do restaurante O Burguer, em Moema (SP), que promete ter o cardápio mais saboroso e criativo da cidade. Para comer no local, muito popular na plataforma de vídeos, a criadora de conteúdo passou mais de três horas na fila de espera.



Dentro do restaurante, ela mostrou diversos itens do cardápio, como caipirinha molecular, batata frita transparente e coxinha servida na roda gigante. Tudo aprovado, segundo sua avaliação, que tem 7,4 milhões de views.

1,3 milhão: o vídeo mais acessado de Jorge Valença é uma resenha do rodízio de espetos do Espetus Mineiro TikTok/Reprodução



No caso de Jorge Valença (@jorgevalenca.jpg), seu vídeo mais acessado, com 1,3 milhão de visualizações, é uma resenha do rodízio de espetos do Espetus Mineiro. Segundo o influenciador, foi um pedido dos seguidores, depois que o lugar viralizou em outra página de gastronomia. Ao contrário do que aparece na outra publicação, Jorge relata ter recebido espetos ruins e acompanhamentos frios.



Outro vídeo popular na página do criador de conteúdo tem mais de 800 mil views. É uma visita a um restaurante que prometia bufê liberado a R$ 19,90, mas que não entregou o que prometia. “Outro influenciador fez uma publicidade lá e parecia magnífico. Cheguei lá e não tinha nada daquilo. Era muito ruim”, aponta.

