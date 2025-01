O carpaccio é um prato que nasceu em Veneza, na Itália, Originalmente, é feito a partir de finas fatias de carne ou peixe, sempre sobrepostas, temperadas com azeite, limão ou outras especiarias. A iguaria se espalhou pelo mundo e ganhou novos sabores, principalmente na culinária japonesa. Mas a criatividade do brasileiro não tem limites. A receita agora existe até em versão doce.





Esse é o caso do Nuu Nikkei, comandado pelo chef Carlos Alata, que fica em Curitiba (PR). O restaurante combina em seu cardápio a disciplina japonesa e a ousadia peruana, resultando em carpaccios saborosos e diferentes do tradicional. Entre eles, o de salmão trufado, um dos grandes sucessos da casa,





Mas é na parte das sobremesas que o menu chama mais a atenção. O curioso carpaccio Apple Missô encerra a refeição com discos de maçã grelhada, caramelo de missô, creme de queijo doce, sorbet de baunilha e pó de bacon.

O chef por trás da novidade conta que receitas como essas não são muito comuns no país: “A sobremesa com carpaccio inova e surpreende até os paladares mais sofisticados. O doce da maçã, em contraste com o salgado do bacon, cria um mix super interessante. Gostamos de surpreender o nosso público, sempre trazendo preparos criativos e, preferencialmente, pouco difundidos no Brasil. Com essa fórmula, conquistamos um lugar de destaque na gastronomia paranaense”, comemora.

Serviço

Nuu Nikkei

Rua Fernando Simas, 333, Bigorrilho, Curitiba (PR)

Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 18h - sábados e domingos, das 12h às 15h

Instagram: @nuunikkei

Link para reservas e cardápio: https://reservation-widget.tagme.com.br/smartlink/65f4ad35e2227b00692ce40d

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino