Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, comemora-se o Dia Mundial do Queijo, alimento de origem milenar que está intrinsecamente ligado à cultura de Minas Gerais. Não por acaso, em dezembro de 2024, os “Modos de fazer o Queijo Minas Artesanal” foram reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Com o propósito de celebrar o queijo e apresentar o que há de melhor no estado, o Trintaeum Restaurante, inaugurado há quase dois meses, inova com a Degustação Guiada de Queijos Mineiros. Nessa experiência, o cliente é apresentado a uma seleção de nove tipos de produtos.

Chef do restaurante e idealizadora do projeto, Ana Gabi Costa se perguntava como oferecer aos consumidores perfis de queijos com personalidade. A degustação, feita em parceria com Eduardo e Denise Girão, influentes no mundo do mercado queijeiro, foi a resposta: “Me perguntava como trazer os queijos de Minas para dentro de ambientes onde as pessoas costumam consumir queijos industrializados. Na degustação, apresentamos ao público frequentador uma oportunidade agradável e sofisticada durante o jantar”, explica.

Os queijos são harmonizados com produtos regionais como geleias, compotas, mel e vegetais confitados. Um carrinho de jacarandá — madeira historicamente usada na produção das formas de queijo — desenhado exclusivamente para a ocasião, chega até à mesa. A experimentação acontece de forma guiada: um profissional conta a história de cada queijo à medida que serve.





A chef conta que o cardápio revela diferentes tipos e perfis de queijos: "Temos técnicas que variam entre queijos frescos e maturados. Queijos de leites de vaca, cabra e ovelha. Estão também presentes Queijo Minas Artesanal (QMA) de diversas regiões com terroirs expressivos, como Serro, Canastra e Campo das Vertentes. Além de variedades premiadas nacional e internacionalmente", conta.

Alguns produtos que podem ser encontrados na degustação são: burrata da Di Vicenzo, feita com leite de búfala em Ibertioga, cabacinha do Vale do Jequitinhonha, QMA de casca florida Dona Iaiá e queijo de cabra produzido no Campo das Vertentes.



Ainda segundo Costa, os queijos podem variar de acordo com o ponto de maturação e qualidade da produção. Isso faz com que haja eventuais substituições de um tipo por outro.









Para degustar os queijos, é necessário fazer reserva pelo site ou pelo link no Instagram. A duração da experiência é, em média, de 30 minutos. São permitidas reservas de até quatro pessoas por mesa. O serviço é personalizado, levando-se em conta as preferências e curiosidades de cada grupo.

O funcionamento é de terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 12h. O valor é de R$ 180 por pessoa.

