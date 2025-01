Em janeiro, as férias escolares exigem uma boa programação para a criançada. Pensando nesse período de recesso, a Raja Steakhouse, antigo Baby Beef, vai permitir rodízio gratuito para crianças de até 5 anos de idade. Além disso, os pequenos com até 10 anos vão pagar R$ 74,50, metade do valor usual. A promoção acontece de terça a domingo, até o dia 31 deste mês.



A churrascaria fica localizada na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Além do rodízio, as crianças podem aproveitar o Espaço Kids sem custos. Não estão dentro da promoção bebidas e sobremesas, que serão cobradas separadamente. O resto do cardápio está liberado.

O que é servido

O cardápio contempla tanto o público infantil quanto adulto. Oferece entradas, um buffet completo de frios, incluindo diversas opções para saladas, ceviche de salmão e tilápia, carpacccio bovino e de salmão e comida árabe. Comida japonesa com várias opções incluindo hot, massas, opções de pratos quentes, risotos, diversas guarnições, cortes tradicionais e cortes nobres.





O cliente pode se servir quantas vezes desejar e, inclusive, solicitar algo que eventualmente não esteja no buffet. O rodízio de carnes possui aproximadamente 30 cortes e é servido na mesa de acordo com a preferência e ponto de carne solicitado.







O rodízio é servido na mesa de acordo com a preferência e ponto de carne solicitado pelo cliente Raja Steakhouse/Divulgação



Como participar:



Para aproveitar o rodízio é simples: basta apresentar um documento oficial da criança (RG ou certidão de nascimento) de identificação. É válida a entrada de uma criança por adulto acompanhante. A promoção é cumulativa, ou seja, dá para aproveitar outras ofertas ao mesmo tempo.

A reserva não é obrigatória, mas o cliente fica sujeito à fila de espera, dependendo do movimento da casa. Recomenda-se que acima de 10 pessoas seja realizada a reserva.

Para garantir seu lugar, acesse o site oficial.

Alcatra com queijo faz parte do cardápio da Raja Steakhouse Raja Steakhouse/Divulgação

Serviço:

@rajasteakhouse

Av. Raja Gabáglia, 2271 – São Bento - Belo Horizonte – MG

Funcionamento: Segunda a sexta: 12h às 15h30 e 18h às 23h

Sábado: 12h às 16h30 e 18h às 23h

Domingo: 12h às 17h

Contato: (31) 3337-7778 / contato@bbsteakhouse.com.br