O Baby Beef Raja Steakhouse, localizada na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, trocou de nome nesta semana depois de seis anos, e agora, a tradicional churrascaria passa a se chamar Raja Steakhouse.

Segundo a direção do estabelecimento, havia uma acordo para a utilização do mesmo nome da churrascaria que fica ao lado do Minas Shopping, mas essa negociação chegou ao fim. A mudança do nome também reflete a jornada de crescimento e inovação do restaurante, de acordo com os proprietários.

"A essência do que nos faz especiais – a paixão pela carne perfeitamente preparada e o atendimento excepcional – permanece a mesma", destacam nas redes sociais.

Inaugurado em 2018, o Raja Steakhouse foi construída em uma região nobre da capital mineira e conta com um espaço de aproximadamente 6.000 m2, dos quais 2.100 m2 abrangem a construção.





O rodízio no local contempla uma variedade de cortes nobres, entradas, saladas, acompanhamentos, guarnições, massas, pratos quentes, comida árabe e japonesa. O valor para todos os dias de semana é de R$ 149,90 por pessoa no almoço ou jantar.

