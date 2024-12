A Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, está no ranking dos melhores endereços para comer sobremesas do mundo, segundo o site TasteAtlas. A famosa confeitaria carioca está na oitava colocação e é a única representante brasileira da lista.





O site indica que o principal doce para saborear no local é o quindim. “Um creme amarelo brilhante feito com coco, açúcar, manteiga e gema de ovo”, descreveu o site.

O doce é o mais icônico do cardápio da confeitaria fundada em 1894. O local faz parte da história do Rio, sendo patrimônio cultural e artístico da cidade.

No último mês de agosto, o site divulgou a lista dos locais com as sobremesas mais lendárias do mundo. Na ocasião, a Confeitaria Colombo também era a única representante brasileira, também na oitava colocação.

O primeiro lugar da lista é o pastel de Belém da loja Pastéis de Belém, em Lisboa, Portugal. A baklava, doce feito com massa filo, recheio de nozes ou pistaches e coberto com calda ou mel, da confeitaria Hafiz Mustafa, em Istambul, na Turquia, ficou em segundo lugar.





A medalha de bronze ficou com a apfelstrudel, um clássico folhado de mação, do Café Central, na cidade de Viena, na Áustria. Os 100 estabelecimentos da lista de melhores do mundo foram inaugurados entre os séculos 17 e 20, sendo que o mais jovem é o cookie de chocolate da padaria Levain Bakery, em Nova York, fundada em 1995.