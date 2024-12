A marca americana Crumbl Cookies viralizou nas redes sociais com seu doce lançado especialmente para a comemoração do Natal. Mas o brownie sabor hortelã não está ganhando os holofotes por conta de seu sabor, mas sim por conta de sua tabela nutricional: o doce tem mais de 1200 calorias – mais da metade do valor médio que um adulto deve ingerir diariamente.





O brownie de chocolate é coberto com creme de manteiga de hortelã, ganache de chocolate ao leite e pedaços das famosas bengalas doces. Até então, a sobremesa é o "item com mais calorias da empresa até agora".





A delícia hipercalórica foi criada em parceria com o apresentador Jimmy Fallon, que classificou a sobremesa como o melhor brownie que já comeu. Mas vale destacar que, de acordo com as informações nutricionais, a marca sugere que o doce seja dividido em seis porções – cada uma com 180 calorias.







"Diga-me quem em sã consciência — e especialmente um americano — vai comer isso em seis refeições. Isso não é realista de forma alguma”, declarou um tiktoker após provar o doce. Segundo ele, é sim um doce saboroso, mas que não "vale as calorias".

"Ninguém precisa de tantas calorias", disse outro criador de conteúdo. “Não é de se admirar que os EUA tenham uma taxa de obesidade tão alta", completou.





Segundo divulgado pela marca, o brownie inteiro possui 121 gramas de açúcar e 101 gramas de açúcar adicionado, o que é 202% da ingestão média diária. A receita também inclui 40 gramas de gordura saturada — também 202% da ingestão diária recomendada.

"Você pode fazer 3-4 refeições com essa quantidade de calorias", escreveu um internauta. "O fato de isso ser legal é loucura", acrescentou outro perfil.





A Crumbl tem sido criticada há muito tempo pelos seus produtos, que foram apelidados de "diabetes em uma caixa". "Sem uma rotulagem clara, os consumidores podem subestimar o conteúdo calórico e nutricional, o que é particularmente preocupante com porções grandes como as que a Crumbl oferece", declarou o especialista e professor da Universidade de Northeastern, Dr. Darin Detwiler, ao Daily Mail.

Terrorismo nutricional?

Aqui no Brasil, a discussão sobre a quantidade de calorias de um panetone tomou conta das redes sociais. Um médico foi acusado de fazer terrorismo nutricional ao dizer que uma fatia do pão natalino pode ter 800 calorias.

Na publicação, o perfil afirmava que uma fatia de panetone de 250 gramas tinha a mesma quantidade de calorias que oito colheres de nutella e 20 mini esfirras. No entanto, nutricionistas questionaram o médico, demonstrando que um panetone tem, em média, 400 gramas e, portanto, a quantidade que ele cita é mais da metade do pão e não somente uma fatia, como é mostrado no vídeo. A fatia teria em média 240 calorias.





Além disso, o terror nutricional pode ser um entrave para quem quer emagrecer ou até um gatilho para quem tem transtornos alimentares. “Essas comparações não fazem o menor sentido. Se a pessoa quer comer panetone, ela quer comer o panetone. Ela não quer comer 10 colheres de doce de leite, 20 mini esfirras”, apontou a nutricionista Mel Mainardi em um vídeo.





“No processo de emagrecimento, é extremamente importante a gente controlar a quantidade de calorias que a gente ingere, até porque o que emagrece é o déficit calórico. Mas a gente precisa ter um olhar de que as calorias não são tudo. A gente está na época de Natal, que acontece uma vez no ano”, afirmou a nutricionista Ana Veiga.