O Dia Mundial do Diabetes, que acontece nesta quinta-feira (14), é uma data importante para conscientizar a população sobre a prevenção e o tratamento dessa doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Especialistas reforçam a preocupante relação entre obesidade e diabetes, dois problemas de saúde pública que caminham juntos e precisam de atenção.



A obesidade é uma doença crônica que atinge a população mundial. Um estudo publicado pela "World Obesity Federation (WOF)" em março de 2023 traz o dado de que em 2035 a previsão é de que os brasileiros com obesidade sejam 41% da população. No Brasil, atualmente, existem cerca de 41 milhões de pessoas acima de 18 anos com obesidade, correspondendo a 26% da população.



Essa doença é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, uma condição que ocorre quando o corpo se torna resistente à insulina ou quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente para manter os níveis normais de glicose no sangue. Estudos mostram que pessoas com obesidade grave têm risco até 23 vezes mais alto de desenvolver diabetes do que aqueles cujo índice de massa corporal (IMC) é abaixo de 30.





“A obesidade contribui para a resistência à insulina, condição na qual as células do corpo não respondem adequadamente à insulina, levando ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Além disso, o excesso de gordura, especialmente na região abdominal, está associado a inflamações crônicas e alterações hormonais que podem agravar ainda mais o risco de diabetes”, explica Andrea Pereira, nutróloga e cofundadora do Instituto Obesidade Brasil.



Controlar o peso por meio de uma alimentação balanceada e prática regular de exercícios físicos é fundamental para a prevenção do diabetes tipo 2. Pequenas mudanças no estilo de vida podem ter um grande impacto na saúde geral e na prevenção da doença. “O diabetes é uma doença silenciosa porque muitas vezes o primeiro sintoma já decorre de alguma complicação como problemas oculares e vasculares. A obesidade predispõe a resistência insulínica levando a diabetes tipo 2. Perdas de 10 a 15% de peso auxiliam no controle da glicemia”, completa Andrea.



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), com base nos resultados do Censo 2022, o número de pessoas com diabetes no Brasil seria de aproximadamente 20 milhões. O Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes no mundo (perde apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão). Os dados são do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF).





A cirurgia bariátrica pode ser um dos caminhos para o tratamento dessa doença, já que estudos comprovam que esse procedimento auxilia no controle não só do diabetes, como também da pressão arterial. Segundo o presidente do Instituto Obesidade Brasil, o cirurgião bariátrico Carlos Schiavon, pacientes submetidos à cirurgia conseguem um melhor controle do diabetes com menos medicamentos e, em alguns casos, atingem a remissão, isto é, tem o diabetes controlado sem medicação.

