Bolo pega marido, requeijão caseiro e bolo de aniversário com Oreo foram alguns dos mais vistos no Kwai

Os brasileiros estão em busca de receitas práticas e deliciosas e o Kwai se tornou uma das principais plataformas utilizadas para conhecer alguns preparos. Segundo o Kwai, a hashtag receita tem mais de 8 bilhões de visualizações na plataforma.







O aplicativo divulgou a lista com os vídeos mais populares sobre comida, que incluem pratos rápidos como sobremesas de poucos ingredientes, lanches e refeições práticas para o dia a dia. Mas também tem opções para quem quer fazer bonito e impressionar as visitas.

O vídeo mais visto de receita da plataforma, com 5,71 milhões de views, é de um bolo de aniversário em camadas para o aniversário do namorado da criadora Adriana Alves, com recheio de cookies and cream e decoração de chantilly e biscoito Oreo. Esse também foi o vídeo mais curtido da plataforma, com 637,1 mil likes.

A medalha de prata dos mais vistos ficou com o perfil Jovens sem Curso e a receita de escondidinho de calabresa com purê de batatas. A ideia foi fazer uma receita prática com o embutido. O vídeo foi visto 5,58 milhões de vezes.

Fechando o top 3 está a tradicional receita de requeijão caseiro da roça, que utiliza somente leite de vaca e sal. O vídeo é do perfil Chácara Cristal e foi visto 5,41 milhões de vezes.

Lanchinho pras crianças e salgado de presunto e queijo

A dica do lanche pós-escola dos filhos da criadora do perfil Coisinhas da Nathi garantiu o terceiro lugar dos vídeos mais curtidos do Kwai. A refeição com uvas e bananas decoradas, pães de queijo assados na hora e cupcakes com cobertura de chocolate, finalizados com granulado, conquistou quase 500 mil likes.

Outro destaque foi a receita de salgado empanado e frito de presunto e queijo, da criadora Bruna Lohaine. O vídeo da delícia foi o segundo mais curtido da plataforma (621,58 mil likes) e o terceiro mais compartilhado do app em 2024, com 186,88 mil compartilhamentos.

Outros destaques

Outra receita que fez sucesso foi a de bolo de leite, também chamada de bolo pega marido. O preparo foi compartilhado 228,34 mil vezes – o segundo maior número da plataforma. A receita é da criadora Cozinha da Val.

O vídeo mais compartilhado da plataforma é do perfil Receitas do Tio. Trata-se de um preparo que leva apenas cinco ingredientes: batata, farinha, manteiga, óleo e queijo. A receita foi repassada 295,7 mil vezes.