O hambúrguer foi a refeição mais vendida no iFood em 2024. Segundo dados divulgados pela plataforma, foram 212 milhões de pedidos, o equivalente a 440 compras por segundo. Do total, mais de 25 milhões foram em Minas.





No estado, o prato que mais teve crescimento em número de pedidos foi a marmita. De acordo com o app, o aumento foi de 21%, o que significa que foram vendidas 772.469 marmitas a mais pela plataforma, em relação a 2023.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Em todo o país, o crescimento foi de 18%, também ocupando a primeira posição entre as categorias que mais tiveram aumentos nos números de pedidos no iFood. O segundo lugar ficou com itens de padaria, que aumentaram 11%. Em seguida, estão os pedidos de açaí, que cresceram 9%.





Queridinhos em Minas

Ao todo, em 2024, foram vendidos 25.104.824 de lanches em Minas. O segundo lugar fica com comida brasileira, com 12.043.587 pedidos. A pizza fecha o top 3: foram 7,9 milhões em 2024.





Em quarto lugar está o açaí, com 7.814.702. O top 5 fecha com a marmita, com 4.416.693 de pedidos.





Como dito anteriormente, essa foi a categoria que mais cresceu em Minas, com 28%. A padaria está em segundo lugar, com 14,5% e um crescimento de quase 200 mil pedidos. Os salgados em terceiro, com 139.355 mais pedidos, o equivalente a 14%.











Os hambúrgueres cresceram 203.558 itens, um crescimento de 11,5%. O top 5 ainda inclui o açaí, que cresceu 11%, ou +777.944 vendas.

110 milhões de pedidos por mês

O iFood ainda divulgou que, em 2024, havia 380 mil estabelecimentos cadastrados na plataforma e 55 milhões de clientes em 1.500 cidades no Brasil. Em média, são 110 milhões de pedidos por mês, entregues por 360 mil entregadores.





Confira os itens mais pedidos do país:





Top 5 mais pedidos em restaurantes:

Hambúrgueres - 212 milhões

Pizzas - 80 milhões

Pratos com frango - 30 milhões

Açaís - 26,6 milhões

Refrigerantes - 26,4 milhões

Top 5 mais pedidos em mercado:

Refrigerante - 2,6 milhões

Aves - 2,6 milhões

Pão de forma - 2,1 milhões

Leite tradicional - 2 milhões

Biscoito recheado - 1,8 milhões

Top 5 mais pedidos em farmácia:

Medicamentos sem prescrição - 2,1 milhões

Analgésicos e antitérmicos - 1,4 milhões

Anti-inflamatórios - 694 mil

Fraldas - 631 mil

Desodorantes - 559 mil









Top 5 mais pedidos em Pet Shop:

Ração seca - 513 mil

Ração comum - 284 mil

Areias - 153 mil

Petiscos de osso - 144 mil

Medicamentos - 121 mil

Top 5 mais pedidos em Shopping:

Chocolates - 51 mil

Pratos - 28,2 mil

Cestas - 26,9 mil

Loção hidratante e óleos - 9,4 mil

Colorações e Tinturas - 9,3 mil