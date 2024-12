Fim de ano, calor, que tal se sentar em uma bar e tomar um drinque? Para se despedir de 2024, o Quermesse, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, promove o Festival de Caipis até domingo (15/12). Todas custam R$ 25 cada. "A ideia é atrair o público nessa época de calor, de fim de ano, de ritmo de férias em que todo mundo está em confraternização", avisa o proprietário, Diogo Manfredini.

UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!

Os clientes podem provar desde receitas clássicas, como cachaça e limão, até novidades, como a Caipilé (caipirinha de morango com picolé de leite condensado) e a caipirinha especial com espuma de gengibre, que pode ser de frutas vermelhas, maracujá ou morango. "Agora também temos as caipirinhas com espumas, como essa de gengibre, semelhante ao Moscow Mule, que faz muito sucesso", diz Diogo.

Há também várias criações exclusivas, como a Três Limões, que é um sucesso, com cachaça, limão caipira, taiti, siciliano, cravo da índia e açúcar de baunilha, e a Manga Rosa, que é feita com vodca, manga e pimenta dedo-de-moça.

Caipis customizadas

A casa já tem um sistema de montagem de caipirinhas customizadas, em que o cliente escolhe a fruta, como uva, limão, abacaxi, morango, maracujá, e a bebida que ele quer para esse seu drinque, como rum, saquê, vinho, vodca, cachaça e steinhaeger (destilado de zimbro e trigo).

"Uma das coisas mais famosas do bar são as 'caipis'. Nós damos a opção para o cliente escolher a bebida e a fruta que ele quer, até a maneira de adoçar, como com açúcar mascavo e leite condensado", conta o proprietário Diogo Manfredini.









O "Espetão" (espeto mignon com legumes) faz sucesso entre os petiscos do Quermesse Naka Teixeira/Divulgação

No cardápio, clássicos da comida de boteco, como o bife sujo, pão de bêbado, suruba discreta, feijoada desconstruída e "Espetão" (espeto de filé-mignon com legumes).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

SERVIÇO

Bar Quermesse

Praça Tiradentes, 41 - Funcionários

(41) 99649-8771

@quermessetiradentesbh





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino