A cerimônia de entrega da 2ª edição do Prêmio Cumbucca de Gastronomia movimentou a noite desta quinta-feira (5), reunindo finalistas das 51 categorias, o que totaliza mais de 1000 concorrentes, entre estabelecimentos e pessoas. A escolha dos vencedores envolveu a participação de um time de 30 jurados de diferentes áreas de atuação, incluindo jornalistas, artistas, produtores de conteúdo e referências do meio gastronômico, e o voto do público.

O evento foi apresentado por duas duplas, formadas pelos jornalistas Lair Rennó e Clara Senra e pelos produtores de conteúdo Matheus Gontijo e Fera Carvalho e contou com a apresentação da cantora Nega Kelly.

As categorias foram divididas em sete grupos, considerando as diferentes formas de expressões da cozinha mineira. São elas: Copo Cheio, Mesa Farta, Pequena Gula, Todos Votam, Você Decide, Escolha da Curadoria e Cumbucca de Ouro. Com exceção das duas últimas categorias, o público votou em todas as outras.

Cibele Guimarães – Drinks por Jezebel foi eleita a Melhor Bartender de Belo Horizonte Fdumont Fotografias/Divulgação

"É importante dizer que, como a votação é totalmente diversa, os jurados também são. Eles não se conhecem e todo ano a ideia é trocá-los para garantir o equilíbrio da votação. A força do voto popular nessas decisões é enorme", conta o criador e diretor-geral, Marcelo Wanderley. Já o prêmio "Cumbucca de Ouro" é uma escolha exclusiva da curadoria, que foi concedido a Dona Dalva, fundadora da marca de pão de queijo Forno de Minas.

A curadoria deste edição do prêmio foi do jornalista gastronômico Eduardo Girão. Ao lado da consultora Márcia Martini, uma das fundadoras da Frente da Gastronomia Mineira, e de Marcelo Wanderley, eles formam o conselho curador da premiação. A escolha dos vencedores é resultado de um júri formado por 30 profissionais renomados, além da experiência do público, que escolhe seus favoritos por meio da votação popular.

Durante a cerimônia, o criador e diretor-geral do Prêmio Cumbucca, Marcelo Wanderley, anunciou o lançamento do edital Cidades Gastronômicas, voltado para os 853 municípios do estado. A previsão é de que ele esteja disponível em março de 2025.

Guia Cumbucca

A noite de entrega do prêmio também foi marcada pelo lançamento de uma nova versão do "Guia Cumbucca de Gastronomia", uma publicação anual que reúne indicações de estabelecimentos em BH e na região metropolitana, incluindo restaurantes, bares, cafés e outras casas.

O Guia Cumbucca de Gastronomia 2025 reúne uma lista com 120 lugares para conhecer em BH e região metropolitana Fdumont Fotografias/Divulgação

Com curadoria da jornalista Celina Aquino, o guia oferece roteiros temáticos para explorar o melhor da capital mineira, além de concentrar informações estratégicas para quem pretende conhecer e desbravar a culinária a partir de referências na área.





Confira os vencedores

Escolha da Curadoria

Prepara Gastronomia: Fazenda Jurema - Fazenda produtora de derivados do leite e empório em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

Cidade Gastronômica: São Roque de Minas - Município produtor de Queijo Minas Artesanal na microrregião Canastra.

Evento do Ano: Sabores e Saberes de Santana - Festival gastronômico em Silvianópolis, no sul do estado.

Cozinha Mineira Patrimônio: Serro - Município que atua na salvaguarda de suas tradições alimentares, na região Central de Minas.

Diversidade: Noiva do Cordeiro - Comunidade produtora de alimentos em Belo Vale, na região Metropolitana de BH.

Personalidade do Queijo Minas Artesanal (QMA): Alexandre Honorato - Produtor de Queijo Minas Artesanal em Araxá, na microrregião homônima.

Cumbucca de Ouro: Dona Dalva - Fundadora da empresa Forno de Minas, criada em BH e sediada em Contagem.

Você Decide - o voto soberano da audiência

PF: Bar do Bigode

2º Lugar: Café Palhares

3º Lugar: Bolão





Tropeiro: Xapuri (BH)

2º Lugar: Bar do Careca

3º Lugar: Tropeiro do Zezé (Contagem)





Restaurante no Interior: Passo Pizza Jazz (Ouro Preto)

2º Lugar: Relicário (Diamantina)

3º Lugar: Salvatore (Capitólio)





Enoturismo: Luiz Porto Vinhos Finos (Tiradentes)

2º Lugar: Trindade (Bichinho)

3º Lugar: Mil Vidas (Ritápolis)





Gole do Ano: Água Mineral Ingá (Brumadinho)

2º Lugar: Yvy Destilaria (Belo Horizonte)

3º Lugar: Cachaça Mazuma Mineira (Bichinho)





Mordida do Ano: Requeijão Moreno Neusa de Cola (Malacacheta)

2º Lugar: Doce de Leite do Bolota (Tiradentes)

3º Lugar: Doce da Roça (Poços de Caldas)

Copo Cheio - bares

Melhor Boteco: Bar da Lora

2º Lugar: Nonô o Rei do Caldo de Mocotó

3º Lugar: Bar do Antônio "Pé de Cana"

Melhor Bar: Pirex

2º Lugar: Bolão

3º Lugar: Tip Top

Melhor Gastrobar: Patorroco

2º Lugar: Dorsé Bar e Restaurante

3º Lugar: Moema

Melhor Carta de Cachaça: Lamparina

2º Lugar: Bar do Antônio “Pé de Cana”

3º Lugar: Timbuca

Melhor Carta de Coquetéis: Madame Geneva

2º Lugar: Lamparina

3º Lugar: Jângalito Drinkeria

Melhor Bartender: Cibele Guimarães – Drinks por Jezebel

2º Lugar: Thiago Santos (Moema e Redentor)

3º Lugar: Conrado Salazar (Bença e Bençoi)

Melhor Cervejaria e Choperia: Redentor

2º Lugar: Juramento 202

3º Lugar: Fazenda Cervejeira

Mestre Cervejeiro: Normando Campos (Uaimií, São Bartolomeu)

2º Lugar: Augusto Franco (Cervejaria São Sebastião – Nova Lima)

3º Lugar: Rafael Patrício (Brüder – Ipatinga)

Melhor Estufa: Pirex

2º Lugar: Bola Bar

3º Lugar: Bar do Valle

Melhor Petisco: Jiló empanado no parmesão (Silvio’s)

2º Lugar: Almôndega – Mercadinho Bicalho (Bar do Nivaldo)

3º Lugar: Pão de queijo recheado com pastrami (Nicolau)

Comida de rua: Acarajé da Lu (Feira Hippie)

2º Lugar: Tunay Lanches (Savassi)

3º Lugar: Daspu (Av. Afonso Pena)

Pequena Gula

Melhor Brunch: Uluru Café

2º Lugar: Copa Cozinha

3º Lugar: Fofo de Belas

Melhor Cafeteria: Comercial Sabiá

2º Lugar: Teresa Café

3º Lugar: Elisa Café

Melhor Barista: Rosenil Oliveira

2º Lugar: Felipe Brazza (Café das Amoras)

3º Lugar: Júlia Fortini (Academia do Café)

Melhor Pão: Cum Panio

2º Lugar: Albertina Pães

3º Lugar: Casa Bonomi

Melhor Sanduíche: Nimbos

2º Lugar: Eddie Fine Burguers

3º Lugar: Soul Jazz Burguer

Melhor Doceria: O Granulado

2º Lugar: Eu que Fiz

3º Lugar: Dona Torta

Melhor Sorvete e Picolé: Mi Garba!

2º Lugar: Uaiê Sorvetes

3º Lugar: Picolé do Amado

Todos Votam - jurados + audiência

Novidade do Ano: Terraço Niê

2º Lugar: Macaréu

3º Lugar: A Porca Voadora

Coxinha: Boca do Forno

2º Lugar: Vila Árabe

3º Lugar: Querida Jacinta

Delivery: Matula Cozinha

2º Lugar: Feijoada no Balde

3º Lugar: Agostino Pizzeria

Fora da Rota: Bar do Zezé (Barreiro)

2º Lugar: Restaurante da Leia (Caiçara)

3º Lugar: Vila Maloca (Cachoeirinha)

Garçon: Nilton Vieira - "Buscapé" (Barbazul)

2º Lugar: Carlos Eduardo Nunes - "Carlão" (Redentor)

3º Lugar: Anderson Portella (Moema)

Categoria: Mesa Farta Restaurantes

Melhor Asiático: Sakanã

2º Lugar: Udon

3º Lugar: Ôkinaki

Melhor Carnes e Parrilla: Hacienda 1979

2º Lugar: Parrilla del Mercado

3º Lugar: Parrilla Savassi 158

Melhor Vegano: Las Chicas Vegan

2º Lugar: Pé de Couve

3º Lugar: Bejí Sushi Veg

Melhor Cozinha Autoral: Glouton

2º Lugar: Caê

3º Lugar: A Casa da Agnes

Melhor Cozinha Brasileira: Alguidares

2º Lugar: Maturi

3º Lugar: Odoyá

Melhor Cozinha Internacional: Taste-Vin

2º Lugar: D’Artagnan

3º Lugar: Marie Cuisine

Melhor Cozinha Mineira: Xapuri

2º Lugar: Paladino

3º Lugar: Dona Lucinha

Melhor Italiano: Anella Ristorante

2º Lugar: Pasta Lab

3º Lugar: Dona Derna

Melhor Pizzaria: Domenico

2º Lugar: La Vera Pizzaria

3º Lugar: Santa Pizza

Melhor Variado: Rullus Bistrô

2º Lugar: A Cozinha de Sofia

3º Lugar: Valle Gastronômico

Chef Homem: Léo Paixão (Glouton, Ninita, Nicolau e Macaréu)

2º Lugar: Henrique Gilberto (Cozinha Tupis)

3º Lugar: Caio Soter (Pacato e Pirex)

Chef Mulher: Bruna Martins (Florestal, Birosca e Gata Gorda)

2º Lugar: Juliana Duarte (Cozinha Santo Antônio)

3º Lugar: Marise Rache (D’Artagnan)

Chef Revelação: Bruna Rezende (A Porca Voadora)

2º Lugar: Victor Zuliani (Montê)

3º Lugar: Daniel Tassi (Bar Padrin)

Maître: Rafaela Rudaeff (Glouton)

2º Lugar: Denise Rache (D’Artagnan)

3º Lugar: Alvimar Rodrigues (Hacienda 19790

Sommelier: Robson Santiago (Glouton e Ninita)

2º Lugar: Denis Marconi (Taste Vin)

3º Lugar: Rodrigo China (Hacienda 1979 e O Italiano)

Sobre o Prêmio Cumbucca

Criado e gerido por Marcelo Wanderley, o Prêmio Cumbucca tem como missão reconhecer e valorizar as iniciativas que impulsionam a gastronomia mineira. A premiação é um verdadeiro celeiro de talentos e um importante mecanismo de monitoramento, reconhecimento e valorização da cena gastronômica do estado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino