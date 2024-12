A oitava edição do Circuito Gastronômico de Favelas chega a Belo Horizonte reunindo chefs de diferentes comunidades da capital mineira. Em um primeiro momento, em 8 de dezembro, o evento acontece na Rua da Passagem, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul. No dia 22 do mesmo mês, o circuito ocupará, pela primeira vez, o Viaduto Santa Tereza, um dos pontos mais tradicionais e simbólicos da cidade, em homenagem aos seus 95 anos. A entrada é gratuita, e o público poderá participar das 11h às 20h.

Nos dois dias, todas as receitas serão vendidas diretamente pelos chefs participantes, que foram capacitados sobre gestão de negócios e técnicas de preparo de alimentos. "Além de proporcionar uma plataforma para que os cozinheiros possam mostrar seu talento, o projeto é uma verdadeira celebração da cultura periférica, uma oportunidade de promover empreendedorismo e fortalecer a identidade das comunidades por meio da culinária", explica Danusa Carvalho, idealizadora do evento.

Danusa Carvalho é a idealizadora do evento Gabi Marques/Divulgação

Ao longo das edições, o projeto contribui para a profissionalização e promoção dos chefs participantes, oferecendo a orientação necessária individual para que possam iniciar e expandir seus próprios negócios a cada ano. O apoio vai além da formação culinária, com consultorias sobre como criar uma marca, atrair público e explorar novos canais de venda. Carvalho esclarece: "Apesar de ser durante o fim de ano e o período de Natal, o foco dos pratos não é esse, mas não deixa de ser uma edição especial por causa da data".

O evento acontece desde 2017, graças à iniciativa de Danusa. "A ideia para esse periférico surgiu quando notei que o movimento da gastronomia de Minas Gerais começou a ser desenvolvido. O propósito é a criação de uma rede afetiva e solidária que potencializa a cultura alimentar das pessoas do morro", conta.

Além dos participantes, que recebem todo o lucro das vendas, o comércio em geral das comunidades é amplamente beneficiado. Ao todo, já se passaram 45 chefs no circuito. Para essa edição, dez foram selecionados. "Eles são os fundadores da Associação Brasileira de Cozinheiros de Favelas, a ABC Favelas, de 2021", explica.

Feijoada da Dona Dirce, um dos pratos mais populares do Circuito Circuito Gastronômico de Favelas/Divulgação





Marlene Martins, uma das cozinheiras selecionadas, representa a região do Taquaril e prepara o "Embolado Berrante", repleto de memória afetiva: "Essa receita é de família, meus pais moram em Governador Valadares, e nós comíamos muito ora-pro-nóbis lá. Meu prato foi criado exclusivamente para o circuito, para ser bem 'mineirinho', representando as coisas que a gente comia no interior, acompanhado de queijo minas e carne de boi".

O prato foi batizado em homenagem ao formato da comida, que lembra bolinhas de almôndegas: "O berrante é por ser carne de boi e para trazer o clima de interior", explica Marlene. A receita pode ser servida com torradas e o molho do próprio ora-pro-nóbis, ou com canjiquinha: "Fiquei muito lisonjeada na edição do ano passado porque o Leônidas, secretário de Cultura, comeu meu prato por dois dias seguidos".

Para a chef, o circuito foi um divisor de águas: "A gente descer do morro e ir para o asfalto traz muitas oportunidades. Já fomos para o Rio e São Paulo também, foi muito enriquecedor".

Veja quais são os pratos

Paella Mineira

Cozinheiro: Bimbal (@bimbalcruz) - Pedreira Padre Lopes





Agromerado com Farofa de Pobre

Cozinheira: Wanusa da Silva (@wanuza.aparecida) - Morro do Papagaio

Delírio de Limão

Cozinheira: Alexandra Lúcia (@docessaborecia) - Vila Nossa Senhora Aparecida





Delicia da Lua

Cozinheiro: Luana Andrade (@delicias.da.lua__) - Morro das Pedras





Embolado Berrante

Cozinheiro: Marlene Martins - Taquaril





Peixe Frito

Cozinheiro: Izaias Rodrigues (@restaurante_do_isaias_) - Vila Maçola





Feijoada Senzala

Cozinheiro: Dona Dirce Pereira (@mariadirce21) - Alto Vera Cruz





Pastel Trem de Minas

Cozinheiro: Diones Ferreira (@pastelariatremdeminas) - Cidade Industrial

Panceta Crocante

Cozinheira: "Lora" - Aparecida de Almeida (@restaurante.da.lora) - Barreiro





Língua Recheada com Chips de Batata Doce

Cozinheira: "Lia" - Maria de Souza (@donaliachef) - Barragem Santa Lucia





Serviço

Circuito Gastronômico de Favelas

Dia 8/12: Rua da Passagem - Serra

Dia 22/12: Viaduto Santa Tereza

11h às 20h

@circuitogastronomicodefavelas

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata