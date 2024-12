O Cookidoo, função do aparelho, sugere receitas com tutoriais em vídeo

Ela pesa, mistura, cozinha, tritura e até prepara refeições completas com poucos comandos. Com mais de 20 funções, a Thermomix é considerada a "Ferrari" dos eletrodomésticos, conquistando chefs renomados e amantes da gastronomia. A máquina é um robô de cozinha fabricado pela companhia alemã Vorwerk.





O aparelho é muito utilizado em cozinhas profissionais devido à sua capacidade de padronizar receitas e economizar tempo, mas também vem ganhando espaço em lares por conta da sua praticidade e alta qualidade nas preparações. Além disso, é frequentemente mencionado em comunidades gastronômicas por sua inovação nas diferentes maneiras de cozinhar.

Cookidoo

O produto vem evoluindo desde a década de 1970 até chegar ao modelo comercializado atualmente. O "Cookidoo", utilidade mais famosa, é a plataforma do equipamento que fornece mais de 95 mil receitas. Por meio dele, o usuário procura um prato, acessa a lista de compras para a receita escolhida e segue o passo a passo apresentado na tela.

Uma das receitas fornecidas pelo Cookidoo é a de biscoito natalino Instagram/Reprodução

Slow Cooking

Com outras funções, como a de alta temperatura para caramelizar cebola, cozinhar carne e peixe ou fazer caramelo, a Thermomix também possui a função Slow Cooking para carnes suculentas, função Sous Vide para cozinhar alimentos à vácuo, mantendo os nutrientes da carne, peixe ou vegetais e a função de fermentação para iogurte ou kimchi.

Funções clássicas



Além disso, a máquina conta com pré-limpeza, chaleira e mistura automática, além das funções clássicas, como misturar, cozinhar, pesar, moer, mexer, emulsionar, ferver, amassar e picar.





A Thermomix combina 12 aparelhos e 24 utensílios em um só equipamento Thermomix/Divulgação

Descascador

Geralmente, a temperatura e os tempos são definidos automaticamente pelo aparelho, de forma que até mesmo receitas sofisticadas podem ser acompanhadas com facilidade por chefs de qualquer nível de habilidade. Em sua versão mais recente, a Thermomix vem equipada com o novo acessório protetor de lâmina e descascador.

Vale a pena?







Logo depois de criar seu perfil no Instagram, a arquiteta, gastrônoma e consultora da marca Catarina Marschner percebeu que poderia tornar a venda desse produto que tanta acredito como uma fonte de renda: "A marca tem um programa de formação de consultores bastante interessante", diz.

Com uma Thermomix em casa, Catarina conta que usa menos o fogão e as panelas da cozinha: "A máquina se lava sozinha, transforma grãos em pó, faz creme de avelã, tritura com facilidade alimentos muito firmes e faz limonada em três segundos! É muito prático. Sempre digo que mudou a minha rotina, otimizou o meu tempo. Sou completamente apaixonada por tecnologia e a Thermomix é o que tem de moderno neste ambiente. Ela te permite não errar o ponto dos ovos, pesa os alimentos, faz receitas sem precisar da minha completa atenção durante o preparo", conta.

Além disso, o equipamento se mostra acessível para diferentes públicos: "Tenho uma amiga que tem um filho com capacidade cognitiva reduzida que utiliza a Thermomix e consegue realizar várias receitas. Ele ama cozinhar e, se eles não tivessem esse robô, ele não conseguiria", completa.





Marschner explica que qualquer pessoa pode ter a máquina em casa: "Antigamente, ela era vendida somente por consultores, mas recentemente abriram lojas próprias da empresa em SP e em BH".

O valor do equipamento é R$ 10.499, preço que varia de acordo com descontos especiais fornecidos e a depender da forma de pagamento (pode ser parcelado até 21x no cartão de crédito). As condições foram apuradas em dezembro de 2024.





Serviço

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino