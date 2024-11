Piscamos, o fim de ano já está chegando, com uma contagem regressiva acelerada para o Natal. Por isso, nem esperamos dezembro para entrar nesse assunto. É hora de conhecer os menus de seis bufês de Belo Horizonte e fazer as encomendas para montar a sua mesa completa. Quanto antes decidir, mais tempo para planejar uma ceia linda e recheada de delícias. A praticidade conta muito.



Todo ano, o Célia Soutto Mayor pensa em algo diferente para tornar o Natal dos clientes mais prático e surpreendente. A novidade da vez são as louças, que já acompanham os pratos de quem encomenda a ceia completa. “Queremos surpreender as pessoas com a apresentação também, então tivemos o cuidado de pensar nos materiais para apresentar a comida no dia do evento”, destaca a diretora Patrícia Soutto Mayor. Cerâmica, cobre e porcelana estão na lista.



Para abrir a ceia, a sugestão é começar por uma bela mesa de antepastos, que já permite aos convidados comer logo que chegam. As opções vão de tartar de salmão com espuma de cream cheese a torta de cogumelos. Se quiser uma montagem com a cara do Natal, não deixe de pedir o queijo grana padano com molho de aceto balsâmico, morango, amora e mirtilo.

UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!



Já os petiscos se dividem entre frios, assados e fritos. Essa etapa pode começar pelo canapé de gorgonzola com geleia de pimenta e nozes, passar pela cestinha crocante de brie com figo e finalizar com itens que agradam facilmente as crianças, mas que nenhum adulto resiste: camarão empanado com catupiri, pastéis e coxinha.

Tornedor de filé com crispy de parma (Célia Soutto Mayor) Lucas Nishimoto/Divulgação



Quando chegamos aos pratos principais, Patrícia revela que este ano o cardápio tem menos itens, mas todos com características marcantes. “Procuramos fazer um cardápio extremamente saboroso e estamos ressaltando ingredientes que marcam o Natal e trazem memórias afetivas. O nosso pernil, que é um sucesso, pode ser servido com farofa crocante e banana frita. Tem gente desorientada com isso.”



O pernil divide as atenções natalinas com o peru, outro clássico da data, envolvido por fios de ovos e frutas frescas, como figo, pêssego, ameixa e uva. Para quem quer variar, o tornedor de filé com crispy de parma e o bacalhau à moda mediterrânea são ótimas opções. “Temos a preocupação de fazer pratos que sejam fáceis e práticos de finalizar em casa”, pontua a diretora do bufê, que recebe encomendas até o dia 15. Por enquanto, a maior parte dos pedidos são para o almoço do dia 25.



Alguns exemplos de guarnições: salada com burrata, parma e melão, arroz de brócolis e amêndoas, molho bechamel salteado com tâmaras, torta de queijo e orecchiette ao molho pesto com cogumelos Paris.

Na hora da sobremesa, o bufê oferece “os melhores doces do mundo”. A conhecida torta de nozes, proibida de sair do cardápio, está pronta para celebrar o Natal com a novíssima torta de palha italiana, que pode ser saboreada com sorvetes variados. Há, ainda, uma enorme seleção de docinhos, entre eles, bombom de cereja, canudinho de doce de leite, bala caramelada com avelã e quindim.

Entrega completa



Os bufês já sabem que os clientes buscam praticidade e investem cada vez mais em vasilhames para fazer a entrega completa. “Estamos apostando em mais comodidade. Comida gostosa, que remete ao Natal, mas que seja prática e fácil de finalizar, porque poucas famílias gostam de passar o dia inteiro na cozinha”, confirma Paula Lanna, do Pichita Lanna. Das entradas às sobremesas, vários itens são vendidos com vasilhame incluído.



Na lista dos antepastos, o destaque vai para a guirlanda de brie (tira-se o miolo para chegar ao formato) enfeitada com mel, morango, damasco, uva, tâmara, mirtilo, nozes e farofa de pistache, elementos que deixam o queijo com uma apresentação bem natalina. Mas não podemos deixar de falar do tradicional patê de foie gras com pimenta verde e o tronco de queijo boursin e pecorino recheado com tâmara e envolto em farofa de pistache. “Não tem nada de vasilha descartável de plástico. Você já chega com o prato pronto para a confraternização e ele também tem um visual legal para presentear”, aponta.

Pratos com acompanhamentos



A maioria dos pratos principais já vão montados no vasilhame, alguns até com acompanhamentos. Como exemplo, tender fatiado com abacaxi, arroz de amêndoas e molho de laranja e damasco; peru inteiro temperado e assado com farofa natalina de frutas cristalizadas e rosbife de filé-mignon com mini batata salteada com cogumelo e bacon. Quando é assim, dá para decorar o recipiente com fios de ovos, frutas e flores e ele fica pronto para colocar na mesa.

Tender fatiado com abacaxi acompanhado de arroz com amêndoas e molho de laranja e damasco (Pichita Lanna) LP Photography/Divulgação



A salada com folhas verdes, tomates grelhados, parma, nozes caramelizadas, amêndoas crocantes e lascas de grana padano segue a mesma proposta. “Antes a salada ia em sacos a vácuo, cada um com um ingrediente, mas dava trabalho e ocupava mais espaço na geladeira. Decidimos facilitar a vida do cliente.”



Alguns pratos fogem do tema natalino, mas ganham os holofotes pela praticidade. Lombo de bacalhau confitado em molho de brandade com azeitonas pretas e camarão grelhado ao creme de alho-poró são exemplos de preparações entregues no pirex, o que deixa tudo mais cômodo. “Além do sabor, trabalhamos a apresentação dos produtos para, literalmente, você fazer comida de bufê na sua casa.”



Todas as sobremesas são vendidas com vasilhame incluso. Entre elas, estão duas tortas, a de nozes com merengue brulée, uma das mais saem no Natal, e a de mousse de chocolate e crocante de castanha de caju. Creme brulée e panacota com calda de frutas vermelhas reforçam a lista. Não é o caso dos sorvetes, transportados em potes, mas eles não podem ficar de fora dessa conversa, já que são de produção própria. Os sabores mais pedidos são frutas vermelhas, avelã, pistache e requeijão com goiabada.

Apresentação impecável



No Rullus, a ideia é sempre oferecer sofisticação com praticidade. Todos os pratos são fáceis de finalizar em casa, mas nem por isso a apresentação deixa de ser impecável. Dá gosto de ver o queijo boursin com mel de laranjeira em formato de pinha (amêndoas laminadas reproduzem a textura da fruta). Outros que chamam a atenção pela beleza são o queijo brie folhado com caramelo de castanhas e o figo envolto em parma e mascarpone, prontos para comer.

Mini brie folhado com caramelo de castanhas (Rullus) Cacau Mídia/Divulgação



Entre os pratos principais, a praticidade chega através de deliciosas massas nas cores verde, vermelho e branco, que enfeitam a mesa com os tons natalinos. “Entregamos em vasilhas descartáveis com o molho separado. A pessoa põe a massa na travessa, esquenta o molho e pronto”, detalha o diretor Túlio Pires. Entre as opções, lunete de brie com castanha do Pará e manteiga de sálvia e fiori de gouda ao creme fresco com crocante de avelã.



Os tradicionais pernil, peru e tender já são entregues montados e decorados no vasilhame do cliente. “A pessoa não tem que fazer nada, só esquentar o molho. É tudo muito fácil”, reforça. O pernil tem abacaxi grelhado e legumes ao vapor, enquanto o peru, recheado com maçã verde cremosa e defumados, está sobre farofa de gemas com parmesão e frutas em compota. O tender já vai fatiado e recheado com chutney de manga, frutas vermelhas, fios de ovos e molho de laranja.



Quem preferir um caminho menos natalino pode pedir medalhão de filé ao molho de vinho com creme de brie e batatas ao alecrim e filé de peixe branco ao molho harissa com ervilha torta.



Para acompanhar as carnes, rosas de batatas assadas, que deixam a mesa com um visual bem interessante, assim como tomates recheados com ricota, farofa de amêndoas e tomilho, em formato e cor de bola de Natal. Você também não vai errar se escolher mini peras ao vinho branco e tabule de trigo com damasco, uvas-passas, castanhas, canela, e crisp de alho-poró, que combinam com todas as proteínas.



Os doces cremosos, este ano representados pelo chantili com morangos e suspiros e pela mousse de pêssego caramelado, chegam em peças de vidro. “A pessoa não precisa devolver, é um presente nosso”, avisa. No caso das tortas, como a guirlanda de mil folhas de pistache, as entregas são feitas em caixas especiais. Fica fácil de transferir para um prato. Como um bom bufê, o Rullus não deixa de oferecer docinhos, entre eles ninho de coco queimado, tortinha de limão e medalhão de nozes.

Massas artesanais



O bufê Cristina Misk entrega praticidade de várias formas. No cardápio, você encontra opções para montar uma mesa de antepastos sem ter nenhum trabalho, como gravlax de salmão, patê de foie gras e terrine de lombo com goiabada. Outra facilidade é poder levar o vasilhame da sua escolha para já receber os pratos montados. As massas artesanais são as grandes estrelas do Natal e nunca ficam de fora.

Terrine de queijo com pesto (Cristina Misk) Cristina Misk/Divulgação



“Até colocamos uma ou outra novidade, mas, por termos trajetória de mais de 25 anos, existem pratos que não conseguimos tirar porque as pessoas realmente gostam e estão acostumadas”, diz Cristina Misk, que dá nome ao bufê. Fica fácil de saber qual é o destaque, porque ele ocupa uma folha inteira do menu: conchiglione recheado com catupiri. Os molhos variam entre camarão e alho-poró, quatro queijos, tomate com manjericão, bechamel com frango e madeira com iscas de filé-mignon e champignon.



Os clientes podem adoçar o paladar com estrogonofe de nozes e tronco ao molho de frutas vermelhas. Também dá para encomendar os bombons de nozes, avelã e abacaxi com coco no cento.



Todo ano eles querem tudo igual



Se você está achando cedo falar de Natal em novembro, não conhece os clientes de Agnes Farkasvolgyi. Quando entra outubro, eles já começam a perguntar pelo cardápio. “Já temos uma clientela enorme que faz a ceia conosco todo ano. Algumas famílias são bem grandes, chego a fazer comida para 40 pessoas”, revela a chef, que começou essa tradição há quase 30 anos no bufê Bouquet Garni.



Como quase sempre 80% dos pedidos são de clientes conhecidos, ela já sabe exatamente do que eles gostam e evita variar demais o cardápio, senão é reclamação na certa. Uma vez, cismou que não ia fazer peru, mas teve que mudar de ideia diante de tantos inconformados.

Rosa de salmão gravlax com molho hollandaise e ovas (Bouquet Garni) Bouquet Garni/Divulgação



Quem conhece a Agnes sabe o tanto que ela é criativa e inquieta, então a chef sempre dá um jeitinho de inovar. “Todo ano fico pensando em algo que seja um pouco diferente. Capricho muito nas entradas, para que sejam visualmente de Natal, e fico mais atenta para variar. Sempre tem queijo, mas de maneiras diferentes. São pratos para colocar na mesa e encantar as pessoas”, comenta.



Não tem como não se encantar com a árvore de Natal de queijos variados. Igualmente chamativo é o gravlax de salmão em formato de uma grande rosa, acompanhado de blini, molho hollandaise e ovas. O rocambole florido de camarão com alho-poró não é novidade, mas merece ser lembrado pela beleza.



Já que não resiste a uma criação, a chef sempre muda, nem que seja um detalhe, dos pratos principais e acompanhamentos. Neste ano, voltou o peru brasileiro, servido com banana, milho, couve e farofa, e estreou a torta de camarão com abóbora e catupiri.



O portafoglio de filé-mignon, um dos queridinhos do seu restaurante, A Casa da Agnes, aparece em versão para compartilhar com queijo brie e legumes baby. O conchiglione recheado com camarão e queijo brie, molho de alho-poró e lâminas de amêndoas segue no cardápio. Os complementos podem ser arroz de jasmim e farofa de feijão-andu com torresmo.



As sobremesas são poucas e clássicas: o criativo tronco de chocolate com coulis de frutas vermelhas, frutas e suspiros, a infalível rabanada de brioche e a amada mousse de chocolate com licor Cointreau e laranjinhas cristalizadas, uma das preferidas de Agnes.



“Sempre quero que as pessoas recebam os pratos e sintam o cuidado, como se estivessem na casa da avó, que é a minha referência. Natal sempre foi muito alegre na casa da minha avó, ela que fazia tudo lindamente”, relembra a chef, que reforça o convite para passar pela temporada festiva sem estresse e com um menu especial, delicioso e prático, já montado para ir à mesa.

Clássicos e práticos



Enquanto Agnes tem mais de três décadas como banqueteira, o Club do Chef passou a receber encomendas de Natal há uns três anos. O bufê sempre focou mais nos eventos (e continua), mas chegou a um ponto em que não conseguia mais negar o pedido de famílias que queriam levar o sabor e a qualidade da sua comida para casa no dia da ceia.



Para não deixar ninguém na mão, o italiano Massimo Battaglini, fundador e chef, não inventa muita moda. Vai pelo caminho dos clássicos e práticos. “Quem faz encomenda não está a fim de se arriscar nem trabalhar, quer algo bem prático. Todos os nossos pratos já são conhecidos, para não ter erro. Natal para mim tem que ser um dia sem riscos, para a gente comer bem e sem se estressar”, aponta.



O cardápio contém opções para montar mesas de antepastos, como rosbife com salada de batata e molho “moutard” (roti e mostarda dijon) e salpicão de frango defumado com batata palha de batata-doce roxa e azeite de ervas.



O bufê também aposta em pratos que não necessariamente precisam de acompanhamentos. Tem filé de salmão grelhado ao molho de azedinha com batatinhas grelhadas e mini legumes orgânicos e camarão com requeijão, batata chips e arroz branco. Já o pernil assado com farofa de alho e cheiro verde, molho de mel e mostarda combina bem com a farofa de panko na manteiga com amêndoas laminadas e ervas de Provence. Dependendo da escolha, as opções servem de duas a 30 pessoas.



Para encerrar a ceia, o Club do Chef recomenda a torta de chocolate e caramelo salgado ou a cheesecake de frutas vermelhas.

Peru assado com farofa natalina (Pichita Lanna) LP Photography/Divulgação



Farofa natalina (Pichita Lanna)



Ingredientes



500g de farinha de mandioca;

200g de manteiga com sal;

150g de frutas cristalizadas (mamão verde, mamão vermelho, laranja e abacaxi);

7 ovos;

sal a gosto



Modo de fazer

Cozinhe os ovos, descasque e separe a gema da clara.

Em uma tábua, pique as claras e as gemas em tamanho bem pequeno e reserve.

Em uma panela, coloque a manteiga e deixe derreter.

Depois, acrescente as frutas cristalizadas, a clara e a gema picadas. Misture.

Adicione aos poucos a farinha, mexendo sempre, até obter uma farofa úmida.

Tempere com sal a gosto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Serviço



Célia Soutto Mayor (@celiasouttomayor)

(31) 99312-1345

Pichita Lanna (@pichitalanna)

(31) 99506-3591

Rullus (@rullusbuffet)

(31) 99922-9811

Cristina Misk (@buffetcristinamisk)

(31) 98478-9411

Bouquet Garni (@bouquetgarni)

(31) 98738-7066

Club do Chef (@clubdochef)

(31) 99314-9182