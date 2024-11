Com a chegada do Natal e a decoração festiva luminosa, que se acomodará entre árvores e o coreto característico da Praça da Liberdade a partir desta sexta-feira (29/11), estruturas de metal e madeira começaram a se espalhar pelo espaço na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, um dos principais cartões-postais da capital, ancorado à vista do Edifício Niemeyer, que receberá, inclusive, uma grande instalação de Papai Noel, com oito metros à sua frente. A inauguração está marcada para as 19h.

A Alameda Principal e algumas partes da praça foram fechadas para a estruturação do projeto de iluminação cênica nesta terça-feira (26/11), que se estenderá até o dia 6 de janeiro do próximo ano, no "Encontro de Folias de Reis", com um cortejo até o Palácio da Liberdade.

A abertura, na sexta-feira, contará com a inauguração das luzes e da "Vila da Mineiridade", um espaço que reunirá expositores com artesanatos e pratos típicos de Minas Gerais.

As luzes se acendem às 19h, no Palácio da Liberdade, seguido, com início às 20h, pelo coral de 200 crianças "Back to Black - Kids", o Cortejo Circo Meia Noite e a chegada do Papai Noel pela Alameda Travessia em carro aberto.

O "Pórtico Alameda Travessia" também estará entre os destaques da decoração, inspirado em igrejas barrocas mineiras, juntamente com o "Túnel de Luz", com animações criadas pelo MIR Estúdio, feitas como uma espécie de guia para a população até o Palácio.

Já nos jardins, fontes e canteiros, a decoração refletirá a diversidade cultural e as diferentes tradições do período festivo pelo estado.

O personagem de gorro vermelho, emblemático da data, receberá o público no Palácio da Liberdade, que se transformará no "Palácio do Natal", a partir do dia 2 de dezembro. No local, haverá uma grande árvore de Natal e um presépio artesanal, da artista Anísia Lima, em homenagem ao Vale do Jequitinhonha. O presépio propõe colocar em evidência a identidade mineira junto ao espírito natalino. Também será possível visitar uma mostra com mais de 5 mil figuras de Papai Noel, da colecionadora Maria Elvira de Sales.

Em 12 de dezembro, um show de drones celebrará o aniversário de Belo Horizonte, com a apresentação de grupos e bandas no "Coreto Musical". A programação também oferecerá, de quinta-feira a domingo, concertos e cantatas nas escadarias do edifício do Iepha (Prédio Verde) e do Palácio da Liberdade.

