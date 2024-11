Uma embalagem com espoletas explodiu no CTCE ao cair no chão na manhã desta terça-feira (26/11)

Uma embalagem com espoletas, um composto que atua na detonação de cargas, explodiu ao cair no chão do Centro de Triagem de Cartas e Encomendas dos Correios (CTCE), no Bairro Universitário, Região da Pampulha, na manhã desta terça-feira (26/11). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), um funcionário da empresa precisou ser encaminhado ao hospital.





Antes da chegada dos militares, o homem foi levado para o atendimento médico pelos colegas após queixar-se de dores no ouvido, mas sem ferimentos visíveis.





Conforme os bombeiros, o caso aconteceu em um ambiente aberto e não houve nenhum tipo de incêndio. Com o local isolado, a Polícia Militar (PMMG) foi acionada.





Consultados, os Correios não responderam até a publicação desta matéria, já a PM informou que a ocorrência ainda está em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice