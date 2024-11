Uma mulher de 29 anos foi agredida por um homem, de 35, na noite desta segunda-feira (25/11), no perímetro urbano da BR-116, próximo ao Bairro JK III, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A vítima relatou à Polícia Militar (PMMG) que o crime ocorreu após o agressor se recusar a pagar R$ 50 por um programa sexual previamente contratado.





Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados depois de denúncias de uma briga na rua. Ao chegar ao local, encontraram a mulher caída à margem da via, com ferimentos graves na cabeça e ensanguentada. Ela estava consciente e informou que o homem negou-se a pagar o combinado e passou a agredi-la com socos, chutes e pedradas.





A vítima, que se declarou moradora em situação de rua e profissional do sexo, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal para atendimento médico.





Agressor preso





Após a agressão, o homem fugiu do local, mas, durante diligências, a Polícia Militar conseguiu localizá-lo no Bairro Carapina. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O crime foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.