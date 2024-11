A Polícia Civil prendeu o homem que matou a proprietária do imóvel que ele alugava em Santa Luzia, na Grande BH. O suspeito está sendo indiciado por homicídio, com motivação fútil, sem chance de defesa da vítima. A mulher foi morta com golpes de facão na cabeça.

Segundo a delegada Adriana Rosa, da Delegacia de Homicídios de Santa Luzia, a locadora e o locatário já viviam em atrito há algum tempo. “Ele tinha tido desavenças, por uma série de motivos, até que aconteceu uma festa na casa do locador”, conta a delegada.





Essa festa, segundo a delegada, gerou uma série de reclamações de outros inquilinos. “Moravam todos no mesmo terreno. Era uma série da casinhas. A mulher morava no andar de baixo e o inquilino no de cima. Ela foi falar com o vizinho, e eles acabaram discutindo. Virou atrito entre os dois", explica a delegada.





Segundo a investigação, não foi a primeira vez que os dois discutiram. “Segundo informações, eles chegaram a se agredir, numa outra vez, mas não quiseram levar o caso até a polícia. Nenhum dos dois”, conta Adriana.





No dia do crime, segundo a delegada, a proprietária chegou em casa à noite e, ao abrir o portão, foi agredida pelo inquilino, que desferiu os golpes de facão.





Após a agressão, o autor fugiu e apresentou-se três dias depois na delegacia, dizendo que tinha sido ameaçado pela mulher e, por isso, se defendeu. No entanto, a delegada conta que o agressor buscou o facão em casa após uma discussão com a proprietária. Isso indicaria premeditação do crime. “Ela ficou com o rosto totalmente desfigurado”, diz Adriana.

O homem prestou depoimento e foi liberado. Mas a delegada solicitou a prisão preventiva. Com isso, ele desapareceu. Com o deferimento da prisão preventiva, os policiais iniciaram uma investigação e localizaram o suspeito, em Pompéu. Ele estava escondido na casa de um irmão e foi preso nessa segunda-feira (25/11).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia