A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recapturou um homem foragido da justiça, na noite dessa segunda-feira (25/11), durante uma ação de fiscalização de trânsito no Anel Rodoviário.

O homem, de 42 anos, tem histórico de crimes como roubo e furto.

O suspeito estava sendo procurado desde outubro, quando teve um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A captura ocorreu durante patrulhamento, no Anel Rodoviário, na altura do quilômetro 461, no bairro São Paulo, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o órgão, o motivo da recaptura foi suspensão de regime pelos crimes de roubo e de furto.