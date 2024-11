Um homem de 28 anos foi preso nesta segunda-feira (25/11) após uma mulher, de 34, denunciá-lo por cárcere privado e ameaças de morte em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ao ser preso, o rapaz teria dito que mataria a mulher assim que fosse colocado em liberdade, afirmou a Polícia Militar.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que conheceu o suspeito há cerca de dois meses e se relacionou com ele algumas vezes, até decidir se afastar devido a ameaças motivadas por ciúmes.

A vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, alega ter decidido se mudar do bairro onde ambos moravam para evitar as investidas agressivas do rapaz. No entanto, as ameaças continuaram por meio de um aplicativo de mensagens, segundo ela. Em uma das ocasiões, ele disse que simularia um pedido de corrida, com o auxílio de terceiros, e a queimaria viva dentro do carro, deixando-a com o rosto desfigurado.

No domingo (24/11), por volta das 22h, segundo a vítima, o rapaz ordenou que ela fosse até a casa dele — caso contrário, mandaria criminosos sequestrá-la. Com medo, a mulher foi ao imóvel de Uber, optando por não usar o próprio carro, temendo que o veículo fosse incendiado. Ela afirmou aos policiais que, dentro da casa, o suspeito prometeu matá-la e enterrá-la no quintal caso tentasse fugir.

Conforme o relato, o rapaz tomou o celular dela para inspecionar o aparelho. Durante o tempo em que manteve a mulher em cárcere, ele ingeriu bebidas alcoólicas e usou cocaína. De madrugada, por volta das 3h30, o suspeito largou o telefone sobre a cama, momento em que a mulher conseguiu pegar o aparelho e mandar uma mensagem pedindo socorro à filha adolescente.

Às 7h, a adolescente mandou mensagem para a mãe, que pediu ao suspeito autorização para responder à filha. O homem autorizou e acabou permitindo que ela fosse embora, sob a condição de deixar o telefone com ele. O rapaz, segundo o depoimento da vítima, exigiu que ela voltasse com o carro para que ele pudesse colocar fogo no veículo.

Logo após deixar a residência, ela acionou a Polícia Militar. No local, os militares determinaram que o homem entregasse o telefone da mulher, o que foi atendido. No entanto, antes de fazer isso, ele quebrou a tela do aparelho ao batê-lo contra a parede.

De acordo com a PM, o rapaz estava muito agitado no momento da abordagem, apresentando sintomas de embriaguez e uso de substâncias entorpecentes. Ele foi preso após o pedido de reforço policial e conduzido ao hospital, antes de ser levado à delegacia. Os militares afirmaram no registro da ocorrência que, dentro da viatura, o homem disse que só ficaria “uns dias preso” e mataria a vítima depois de sair da prisão.