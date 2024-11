Dois irmãos, de 24 e 30 anos, foram atropelados de forma intencional na madrugada desta segunda-feira (25/11) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O atropelamento ocorreu após uma briga em um show de pagode em frente ao Estádio Municipal da cidade. O autor do crime, um homem de 31 anos, teria discutido e entrado em luta corporal com o mais novo das vítimas. Após sair sangrando do local, ele entrou no carro e jogou o veículo contra os dois irmãos, atingindo também o carro de um motorista de aplicativo.





Após o atropelamento, o autor fugiu do local. Câmeras de segurança da prefeitura ajudaram a rastrear a rota de fuga, e a Polícia Militar encontrou o veículo abandonado no bairro Santos Dumont, há poucos quilômetros do local do crime. O veículo tinha marcas de impacto e sangue. No entanto, o suspeito ainda não foi localizado.





O mais velho dos irmãos recusou atendimento médico, enquanto o mais novo foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) pelo Samu. Ele tinha hematomas no rosto, um corte na boca e escoriações pelo corpo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.





Segundo caso no mesmo local





Este incidente ocorre no mesmo lugar onde, em setembro de 2023, um motorista provocou uma tragédia após participar de uma briga no Torneio Leiteiro das Campeãs . Na ocasião, o condutor invadiu a festa com um carro e atropelou várias pessoas, resultando na morte de três e ferindo outras nove.





O autor, que tinha 24 anos na época, foi linchado por testemunhas do crime. Após quase dois meses internado devido às agressões, ele foi preso. O caso ainda não foi levado a julgamento.