A Polícia Militar (PMMG) prendeu, nesta segunda-feira (25/11), um homem de 41 anos suspeito de agredir, com um soco no rosto, o prefeito de Mantena, João Rufino Sobrinho, de 72 anos, do PSB.





O político, que estava em seu carro, trafegava pela Rua Frei Inocêncio, quando foi fechado por um outro veículo. De dentro deste, desceu o motorista, que foi até a janela do lado do motorista e aplicou um soco no rosto do prefeito.

Em seguida, voltou a seu veículo e fugiu do local. No entanto, a PM conseguiu identificar o veículo e identificou o agressor, que foi preso, quando trafegava pela rodovia MGC-381.





Ao ser interrogado pelos militares, o homem disse que pretende matar o prefeito, e também, outras pessoas que estariam numa lista feita por ele.





Os policiais suspeitaram que o homem tem problemas mentais, principalmente por proferir ameaças contra várias pessoas.





Ao verificar a documentação do homem, os policiais descobriram que ele estava com a carteira de habilitação vencida.





O homem foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo onde recebeu atendimento médico. Foi elaborado um relatório, que foi entregue na Delegacia de Polícia local, para onde o agressor foi levado. O suspeito será investigado por crime de ameaça e vias de fato.





