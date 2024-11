A jovem de 18 anos que deu entrada na Upa Venda Nova, em Belo Horizonte, junto com o irmão, de 12 anos, com suspeita de envenenamento na noite da última terça-feira (19/11), morreu neste domingo (24/11). A mãe das vítimas, de 40 anos, é a principal suspeita e foi presa em flagrante pela Polícia Civil horas depois da morte da filha. O menino, de 12 anos, segue internado no Hospital João XXIII, na região Centro-Sul de BH, em estado grave.





De acordo com relato da suspeita em registro policial, no dia em que os filhos deram entrada na Upa, o almoço foi arroz, feijão, chuchu e frango feito em casa por ela. As vítimas teriam almoçado, mas a mãe conta não ter se alimentado por estar sem apetite. Na janta, a mãe relata ter comido a mesma comida que o filho.





Perto das 21h30, a criança começou a sentir dor de cabeça e suor. A mãe relata ter colocado o menino no chuveiro, quando a criança começou a ficar pálida. Diante da situação, a mulher conta que gritou para a filha mais velha ligar para o pai e pedir ajuda. O homem mora na casa vizinha com a irmã. O pai, junto com o tio das vítimas, levou a criança para Upa Venda Nova.





A menina, de 18 anos, ficou em casa, começou a passar mal perto das 22h e também foi para a Upa Venda Nova. Quando a jovem chegou à Upa, o irmão já havia sido reanimado com sintomas de envenenamento por meio de medicamentos. Os médicos constataram os mesmos sintomas na menina e as duas vítimas foram transferidas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.





Cinco dias depois de dar entrada no hospital, a menina, de 18 anos, não resistiu e morreu. De acordo com a Polícia Civil, o corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. A mãe das vítimas recebeu voz de prisão e foi conduzida até a sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), local onde foi ouvida e encaminhada ao sistema prisional.





Ainda conforme a Polícia Civil, a perícia já esteve na casa da família, onde realizou os procedimentos de praxe e recolheu material para análises. Os trabalhos da equipe de investigação já começaram. Os profissionais aguardam os resultados dos laudos da perícia técnica e do IML.

