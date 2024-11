Bombeiros empenhados no resgate de mulher que caiu no Rio Arrudas

Uma mulher de 21 anos caiu no Ribeirão Arrudas no final da manhã desta quarta-feira (20/11), na Avenida Tereza Cristina, altura do Bairro Calafate, Região Oeste de Belo Horizonte.





O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 11h e deslocou duas equipes para retirar a vítima do rio. Segundo a corporação, ela apresentava fratura no braço direito e suspeita de fratura na pelve.

A mulher foi imobilizada e deixada aos cuidados do Samu, que a encaminhou ao hospital João XXIII.





Os bombeiros não souberam informar as circunstâncias da queda.