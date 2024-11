A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (19/11) que identificou um esquema de fraude no agronegócio mineiro com um prejuízo de aproximadamente R$ 260 milhões. A operação foi deflagrada entre os dias 11 e 13 de novembro em Curvelo, na Região Central do estado.

Apontado como líder do esquema, um homem de 50 anos com cidadanias brasileira e norte-americana foi preso. Também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Durante as buscas foram recolhidos 27 veículos – entre tratores, quadriciclos, caminhões e caminhonetes –, implementos agrícolas, além de mais de 1.300 cabeças de gado, armas, munições, documentos e equipamentos eletrônicos. A PCMG não deu detalhes sobre os endereços alvos dos mandados.

Segundo a PCMG, o grupo desviou mais de 1.500 cabeças de gado, inicialmente entregues para engorda e, depois, vendidas sem o conhecimento ou repasse de valores aos proprietários. As vítimas são produtores rurais, investidores e instituições financeiras.

“Além disso, foram identificados golpes envolvendo leilões simulados, emissões fraudulentas de duplicatas e operações financeiras ilícitas. Estima-se um prejuízo superior a R$ 70 milhões, além de uma tentativa de empréstimo de R$ 60 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)”, informou o delegado Felipe de Freitas em comunicado emitido pela assessoria da PCMG.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As investigações continuam a fim de identificar outros integrantes da associação criminosa.