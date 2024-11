Construção viadutos Avenida Cristiano Machado no cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte fez adequações no desvio programado para as obras realizadas no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara. A partir desta quarta-feira (20/11), os motoristas devem utilizar os desvios já implementados no local.





As intervenções são uma continuidade às obras de implantação dos viadutos da Avenida Cristiano Machado. Os ajustes foram necessários para minimizar os impactos para o trânsito na região e aumentar a segurança de pedestres e motoristas.





De acordo com a administração municipal, a Avenida Sebastião de Brito, entre as ruas Álvaro Martins e Ministro Orozimbo Nonato, no sentido Centro/ Bairro, está interditada. Para realizar o desvio, os veículos vindo da Cristiano Machado deverão virar à esquerda, em direção a avenida. Em seguida continuar pelas ruas Álvaro Martins, Rua Min. Orozimbo Nonato e voltar a Sebastião de Brito.





Faixas de pano e placas de sinalização vão orientar motoristas e pedestres na região, além de agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) que vão monitorar o trecho. Os trechos interditados e os desvios serão atualizados no Waze e no GoogleMaps.



Em relação ao transporte coletivo, as linhas 504, 5201, 9503 terão seus itinerários alterados em função dos desvios. O ponto final da linha 5201, localizado na Rua Álvaro Martins, 28, será transferido temporariamente para a Rua Min. Orozimbo Nonato, 392.

Novo Viaduto



A obra de implantação da nova estrutura no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito faz parte de um conjunto de melhorias para dar mais fluidez ao tráfego na Região Norte. Segundo a PBH, a solução de engenharia trará melhorias na eficiência das operações no tráfego, principalmente pela possibilidade de dispensa de semáforos, minimizando os congestionamentos constantes desses cruzamentos e eliminando os gargalos existentes no corredor.





Estão sendo investidos cerca de R$ 90 milhões nas obras e serviços para implantação do viaduto com recursos provenientes do contrato de financiamento da Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro. A previsão de conclusão de toda a obra é para o 2° semestre de 2025.