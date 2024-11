Construção viadutos Avenida Cristiano Machado no cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, em BH

O tráfego de veículos será parcialmente interrompido no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, Região Norte de Belo Horizonte, a partir desta terça-feira (19/11). A interdição acontece devido à continuidade às obras de implantação de novos viadutos na região. Até o momento não há informações de quando o trânsito será normalizado.

No local, foram colocadas placas e faixas de pano para orientação dos pedestres e motoristas. Além disso, o trecho entre as avenidas será monitorado por agentes da Unidade Integrada de Trânsito, que é composta pela BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a faixa à esquerda da Avenida Cristiano Machado, no sentido Centro/Bairro, que dá acesso à Avenida Sebastião de Brito, está fechada. O mesmo acontece na Sebastião de Brito, entre as ruas Álvaro Martins e Ministro Orozimbo Nonato, no sentido Centro/ Bairro.





Para realizar o desvio, os veículos vindo da Cristiano Machado deverão se manter à direita da via, passar ao lado da Escola Hilton Rocha e da Estação Primeiro de Maio, na Rua Sônia. Em seguida, atravessar a avenida em direção à Sebastião de Brito e continuar pela Rua Álvaro Martins, Rua Min. Orozimbo Nonato, Avenida Sebastião de Brito. Os trechos interditados e os desvios serão atualizados no Waze e no GoogleMaps.





Em relação ao transporte coletivo, as linhas 504, 5201, 9503 terão seus itinerários alterados em função dos desvios. O ponto final da linha 5201, localizado na Rua Álvaro Martins, 28, será transferido temporariamente para a Rua Min. Orozimbo Nonato, 392.





Novo viaduto





A obra de implantação da nova estrutura no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito faz parte de um conjunto de melhorias para dar mais fluidez ao tráfego na Região Norte.

Segundo a PBH, a solução de engenharia trará melhorias na eficiência das operações no tráfego, principalmente pela possibilidade de dispensa de semáforos, minimizando os congestionamentos constantes desses cruzamentos e eliminando os gargalos existentes no corredor.





Estão sendo investidos cerca de R$ 90 milhões nas obras e serviços para implantação do viaduto com recursos provenientes do contrato de financiamento da Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro. A previsão de conclusão de toda a obra é para o 2° semestre de 2025.