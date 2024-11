A combinação de pista molhada e as dificuldades de conduzir uma motocicleta durante a chuva contribuiram para que uma mulher de 33 anos morresse ao cair da garupa e bater a cabeça, na manhã deste domingo (17/11), em Alfenas, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu no Bairro Jardim Aeroporto III, no final da Avenida Lincoln Westin, próximo ao trevo de acesso à rodovia MGC-491.

"A queda ocorreu no canteiro central, onde a pista estava molhada, o que possivelmente contribuiu para o deslizamento", informa o CBMMG.

O local do acidente é plano, em avenida larga, perto de uma faixa de travessia de pedestres bem sinalizada e que tem lombada eletrônica para restringir o tráfego à velocidade de 30 km/h.





A condutora da motocicleta, de 30 anos, não sofreu ferimentos, mas a passageira, de 33, sofreu o impacto da queda e morreu no local.

"A vítima da garupa sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e apresentava sangramento no ouvido. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local, e o médico do SAMU confirmou o óbito da passageira", informa a corporação.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para averiguar as circunstâncias do acidente.