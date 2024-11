Ponte sobre o Rio das Velhas em Lagoa Santa, no caminho para a Serra do Cipó, de onde o carro despencou

Um motorista de 30 anos morreu depois de o carro dele sair da pista e cair da ponto sobre o Rio das Velhas, em Lagoa Santa, na madrugada deste domingo (17/11). O acidente ocorreu por volta das 3h30, no Bairro Campinho de Baixo, em Lagoa Santa, na saída para a Serra do Cipó.

O veículo caiu de cerca de 10 metros da chamada ponte velha, que foi substituída por uma nova, chamada Ponte Delma Pinto Coelho de Oliveira. O carro ficou submerso. A ponte velha é estreita e vários de seus guarda-corpos estão falhos devido a acidentes do passado. Sua utilização passou a ser local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), outros viajantes viram o acidente e acionaram a corporação. "De acordo com as testemunhas, um grupo de amigos retornava de uma festa em dois carros quando um dos veículos caiu da Ponte do Rio das Velhas", informou o CBMMG.





No veículo acidentado, de acordo com as testemunhas, estava apenas o motorista, o padeiro Fabiano Antunes, de 30 anos.

Equipes de salvamento foram acionadas e identificaram que o veículo estava debaixo d'água, com as quatro rodas para cima e o motorista no interior havia mais de um hora.

"Ainda durante a madrugada, as equipes atuaram no local de difícil acesso, com pouca iluminação e identificando instabilidade no veículo", informa a corporação.

Os militares então isolaram e cena e iniciaram os trabalhos de operação submersa. No início da manhã, os militares ainda trabalhavam para estabilizar o carro devido à correnteza e realizar a retirada do corpo da vítima e reflutuação do veículo.