Carro cai em rio, afunda e pai e filhos conseguem se salvar

Veículo ficou quase totalmente submerso (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um carro da BMW, modelo M240i, com três pessoas de uma mesma família, caiu dentro do Rio Paraibuna em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde deste sábado (22/1). O acidente aconteceu na Avenida Brasil, na altura do Bairro Santa Terezinha, na Zona Nordeste da cidade.